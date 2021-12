Heinz Hofman hat das Fundament für eine gute Zukunft in Freudenberg gelegt

Freudenberg. Der Hochwasserschutz und die Neugestaltung des Mainvorlands sind eng mit seinem Namen verbunden. Am Mittwoch feierte der Ehrenbürger und ehemalige Bürgermeister von Freudenberg Heinz Hofmann seinen 75. Geburtstag. Der geplante große Geburtsempfang durch die Stadt musste Pandemiebedingt abgesagt werden. So reihte sich Bürgermeister Roger Henning in die große Riege derer ein, die Hofmann bei sich zu Hause gratulierten. Mit einem Gedicht von Friedrich Halm fragte Henning bei seiner kurzen Ansprache: „Was ist Glück?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glück seien essentielle Dinge wie ein Dach über dem Kopf und genug Essen und Trinken. Henning betonte auch, es gebe sogar eine Steigerung von Glück. Besonderes Glück sei es, Familie und Freunde um sich zu haben, in einer friedlichen Welt aufzuwachsen, gesund alt werden zu dürfen und im Dienste der Kleinstadt mit Herz gestanden zu haben.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Henning überbrachte seinem Vorgänger die gebündelten Glückwünsche der gesamten Bevölkerung des badisch-bayrischen Untermains und gratulierten ihm zudem persönlich zum Jubeltag. Sicherlich werde Hofmann am Geburtstag und im Laufe der nächsten Tage noch viele Gratulationen bekommen „Nach dem Glückwunschmarathon werden Sie wohl erstmal eine Auszeit als Pensionär benötigen, um sich von dem Stress erholen zu können.“ Weiter sprach er ihm die Gratulationen im Namen von Gemeinderat, Ortschaftsräte und Freudenberger Bürgerschaft aus.

Leidenschaft und Willenskraft

„Sie haben mit großer Leidenschaft, Willenskraft und Tatkraft die Entwicklung der Kleinstadt mit Herz vorangetrieben und das Fundament für eine gute Zukunft gelegt“, lobte er den Jubilar. Hofmann sei mit Leib und Seele jeden Tag, jede Stunde und Minute im Einsatz für die Freudenberger gewesen und sei auch heute noch ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen. Persönlich dankte er ihm für die gute und wohlwollende Unterstützung. „Sie haben sich von Anfang an aus dem Tagesgeschäft herausgenommen und standen dennoch immer für Gespräche zu Verfügung, wenn es darum ging, geschichtliche Entwicklungen zu verstehen, wo man etwas zu einem bestimmten Thema finden kann, oder wer dafür der beste Ansprechpartner ist.“ In vielen Städten und Gemeinden sei dies leider keine Selbstverständlichkeit. Dies führe dort dazu, dass es das ein oder andere Mal zu Verwerfungen komme und damit schlimmstenfalls zu Entwicklungsstörungen für die positive Entwicklung der Stadt. Dies treffe für die Kleinstadt mit Herz nicht zu. Dafür sei er dankbar, so Henning. „Wir beide verfolgen nur ein Ziel: Das Wohl der Stadt Freudenberg mit seinen Ortsteilen zu stärken und zu fördern.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundesverdienstkreuz verliehen Elfriede Geiger ist „eine echte Mutmacherin für das Ehrenamt” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regelwerk aktualisiert Gemeinderat Wertheim beschließt neue Friedhofsordnung Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sichtung alter Protokolle Weikersheim: Rat erkennt Adolf Hitler Ehrenbürgerwürde ab Mehr erfahren

Es sei schwierig, jemanden etwas zu schenken, der nach eigenem Bekunden alles habe. Daher habe er sich entschieden Hofmann etwas Besonderes zu schenken, gemeinsame Zeit mit seiner Gattin, denn Hofmann habe diese viele Jahrzehnte nicht gehabt. Die Zeit können die beiden bei einem Wellnessurlaub genießen. Henning überreichte dem Jubilar einen entsprechenden Gutschein.

Hofmann dankte allen Gratulanten. Er sei froh diesen Geburtstag bei relativ guter Gesundheit feiern zu können. Weiter blickte er auf seine politische Zeit zurück. 1975 sei er als Gemeinderat gewählt worden. Es sei die erste gemeinsame Wahl der Gesamtstadt nach den Eingemeindungen gewesen. Ab 1976 sei er 16 Jahre stellvertretender Bürgermeister gewesen, erinnerte er sich. Es folgte von 1992 bis 2014 die Zeit als Bürgermeister. Eigentlich habe er dieses Amt nie angestrebt, sagte er. Auf Bitten seines Vorgängers Wolfgang Heinzelmann und Vertretern aus den verschiedenen Gemeinderatsfraktionen habe er sich dann doch für eine Kandidatur entschieden. Er sei dann zwei Mal wiedergewählt worden. „Ich habe das Bürgermeisteramt gerne wahrgenommen.“ Gemeinsam mit Verwaltung habe man in den Jahren viel erreicht. Zu den wichtigsten Projekten zählte er die Altstadtsanierung und den Hochwasserschutz mit Neugestaltung des Mainvorland. Dort am Main sei ein Ortsmittelpunkt entstanden, an dem sich Einheimische und Gäste gerne aufhalten, freute er sich. „Ich freue mich, dass es so gut in Freudenberg weiter geht“, lobte er anschließend Henning und den Gemeinderat. Den zahlreichen Glückwünschen zum Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. bdg