Hauptziel: Die vorhandene Infrastruktur bewahren

„Ich würde gerne bleiben“ – unter diesem Motto und Angebot an Sie, habe ich Ihnen mein Wahlprogramm für die kommenden Jahren überreicht.

Nach der ersten Amtszeit bin ich in alle Abläufe, Problemstellungen, Netzwerke und Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Kleinstadt mit Herz gut eingebunden. Ich werde weiter sorgsam zwischen Wünschenswertem und Machbarem abwägen und die Stadt- und Ortsteilentwicklung aktiv mitgestalten.

Roger Henning.

Unsere Investitionen müssen immer unseren Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Besonderer Schwerpunkt werden hier weiter unsere Kinder und ehrenamtlichen Helfer sein. Gemeinsam gilt es, die historische Entwicklungschance der Industriebrache Werk I zu nutzen, um unsere Stadt zukunftsfähig aufzustellen. Hauptziel der kommenden Jahre wird es sein, in den Stadt- und Ortsteilen die vorhandene Infrastruktur zu bewahren und durch eine Steigerung der Einwohnerzahl zu sichern. Hierzu ist es von immenser Bedeutung, die „Jahrhundertprojekte“ der Verkehrsentlastung in der Altstadt und die Sicherheitserhöhung am Tremhof an der Landstraße 2310 voranzutreiben und abzuschließen.

Als Ihr Bürgermeisterkandidat stehe ich weiter für Offenheit, Unvoreingenommenheit, Erfahrung, Kompetenz, das Bewahren von Geschaffenem und für neue Ideen und Visionen in Ihrem Rathaus. Sie können mir erneut bei der Bürgermeisterwahl den Auftrag erteilen, diese Arbeit kraftvoll anzupacken. „Ich würde gerne bleiben – und weiter mit Ihnen die Entwicklung unserer Heimatstadt mitgestalten.“