Die Arbeiten am Neubau des Bauhofs Freudenberg schreiten in großen Schritten voran. Der Umzug in das neue Gebäude soll Ende August erfolgen.

Freudenberg. „Alle Arbeiten sind bisher im Zeit- und Kostenplan trotz der Materialknappheit auf dem Markt“, resümiert Bauleiter Eduard Kunkel vom Architektenbüro Johann und Eck im FN Gespräch auf der Baustelle des neuen Freudenberger

...