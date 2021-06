Gutachterausschuss verabschiedet

Freudenberg. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag gab es auch Rückblicke und Sachstandsberichte. So wurden die Mitglieder des Gutachterausschuss Freudenberg verabschiedet. Der Ausschuss war für die Festlegung von Grundstückswerten zuständig. Bürgermeister Roger Henning verwies darauf, dass die Zusammenlegung der Gutachterausschüsse mehrere Städte im Landkreis ein weiser Beschluss war, da dies die Arbeit des ehrenamtlichen Gutachterausschusses deutlich optimiert. Freudenberg ist Teil des Gutachterausschuss Nord. Wichtig sei, dass auch Mitglieder aus Freudenberg dem Ausschuss angehören. Mit der Auflösung des Gutachterausschusses Freudenberg wurden alle dessen Mitglieder verabschiedet. Dies waren neben Gallas, Norbert Dühmig (Gutachter seit 2012), Peter Farrenkopf (seit 2018), Volker Steuer (seit 2012) und Werner Will (seit 1992). Henning dankte ihnen für ihre Fachexpertise und ihren Einsatz.

Henning überreichte stellvertretend an Matthias Gallas ein Geschenk. Gallas war Leiter der Geschäftsstelle des Freudenberger Ausschuss und dessen Stellvertretender Vorsitzender. Er übte das das Ehrenamt seit 2015 aus.

In der Sitzung gab Elisabeth Huba-Mang einen Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“. Das Programm findet unter Federführung des Familien-, Senioren- und Integrationsbüro der Stadt Freudenberg (FSI) unterstützt von der Führungsakademie Baden-Württemberg statt.

Stärkung des Zusammenhalts

Das Ziel ist die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die Stärkung der Motivation für bürgerschaftliches Engagement und die Schaffung nachhaltiger Beteiligungsstrukturen. Henning verwies einleitend auf das Onlinegespräch vor kurzem mit Vertretern aus rund 20 Vereinen aus Kernstadt und Ortsteilen. Es habe sich gezeigt, die Vereine seien von Corona stark gebeutelt worden. Zum Glück seien die Mitglieder treu geblieben, Einnahmen durch Veranstaltungen fehlten aber. Schlimmer sei, dass die Stimmung und Motivation am Boden sind. Er dankte dem Gemeinderat für die Freigabe zusätzlicher Mittel zur Vereinsförderung.

Huba-Mang verwies darauf, dass man mit den Entwicklungen im Programm eigentlich schon weiter sein wollte. Trotz der Coronaeinschränkungen habe man dennoch vieles entwickeln können. Bisher hätten sich 57 Freiwillige an den Planungsgesprächen beteiligt. „Es kommen immer wieder neue Personen dazu“, freute sie sich. Themenschwerpunkte seien bisher, die Stärkung des ortsübergreifenden Gemeinschaftsgefühls, das Miteinander der Generationen und das aktive Aufeinanderzugehen. Es fanden mehrere Gesprächsrunden mit Bürgern, Jugendlichen und Vereinsvorständen statt. Dabei entstanden zwei aktuelle Projekte für 2021 und ein Zukunftsprojekt für 2022. Hinzu kommen Ideen in Sachen Jugendbeteiligung,

Das erste aktuelle Projekt ist der Projektrahmen „Verein-T“. In Freudenberg gebe es bei 3800 Einwohnern insgesamt 75 Vereine. Für diese gelte es, sich gegenseitig zu stärken. Es sollen gemeinsame Aktivitäten der Vereine und neue Wege der Kommunikation etabliert werden.

Projekt „Waldverbindung“

Das zweite Projekt trägt den Titel „Waldverbindung“. Kernstadt und Ortsteile lägen wie eine Perlenkette um den Wald herum. Es seien viele kreative Ideen entstanden, dieses Thema aufzugreifen. Dazu gehören beispielsweise eine Sternwanderung, ein Fest in der geografischen Mitte der Gesamtstadt, ein Nachhaltigkeits-Waldlehrpfad und ein Platz oder eine Allee für Geburtstags-Waldbäume. Letztere könnten die Präsente der Stadt zu besonderen Jubiläen ersetzen.

2022 soll es zum 50-jährigen Zusammenschluss der Stadt Freudenberg ein Fest von Einwohner für Einwohner geben, eventuell auch an mehreren Wochenenden jeweils in einem der Ortsteile.

Im Bereich der Jugendbeteiligung kam der Wunsch nach Öffnung der Jugendräume mit verschiedenen Aktivitäten auf.

Henning resümierte: „Selbst diese schwierigen Zeiten können wir als Neubeginn sehen.“ Er sehe das Potenzial und das Projekt als Startschuss für eine Bürgerbeteiligung an, die man fortführen müsse.