Gebäudebrand in Boxtal forderte zwei Schwerverletzte

Boxtal. Zu einem großen Brand mit zwei Verletzten kam es in der Nacht auf Freitag in der Boxtaler Eichbergstraße. Die Alarmierung erfolgte um 22.23 Uhr. Es war ein Vollalarm für die gesamte Freudenberg Wehr mit ihren Abteilungen ausgelöst worden. Zudem war der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim mit im Einsatz. Die Brandbekämpfung erfolgte von außen. Zusätzlich wurden Riegelstellungen zum Schutz von Nachbarbauten eingerichtet. Ein Innenangriff im Haus war anfangs nicht möglich. Im Verlauf der Löscharbeiten wurden die beiden Giebel des Hausdachs unter Einsatz der Drehleiter abgerissen, um im Inneren löschen zu können. Durch den Brand gab es in Folge von Rauchgasen zwei Schwerverletzte. Die Feuerwehr Freudenberg war mit 55 Einsatzkräften vor Ort, die Wertheimer mit 25. Hinzu kamen drei Rettungswägen, ein Notarztfahrzeug, die Organisation des Rettungsdiensts sowie die Polizei.

