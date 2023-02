Gartenhütte brennt in Rauenberg ab

Rauenberg. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei rückten am Samstagabend zu einem Feuer in Rauenberg aus.

Gegen 20.45 Uhr meldete ein Anwohner den Vollbrand einer Gartenhütte in der Fritzengasse. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15 000 Euro.

