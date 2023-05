Führungen durch die Gebäude gefragt

Freudenberg. Zahlreiche Gäste feierten am Samstag und Sonntag die Einweihung von Bauhof und Feuerwehrhaus mit einem großen Fest und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Zahlreiche Helfer aus der gesamten Feuerwehr und weiteren Vereinen der Kleinstadt sorgten für das Wohl und die Unterhaltung der Besucher.

Besonders gefragt waren die Führungen durch beide neuen Gebäude. Die Aktiven der Wehr und die Bauhofmitarbeiter präsentierten dabei stolz ihre neue Heimat und erklärten die Abläufe bei der Arbeit und im Einsatzfall. Zudem gab es an beiden Tagen eine Fahrzeugschau.

Schauübung

Am Samstagnachmittag präsentierte die Jugendfeuerwehr der Gesamtstadt in einer Schauübung ihr Können. Dabei wurden ein echtes Feuer gelöscht und die Kenntnisse in Personenrettung und Erster Hilfe demonstriert. Es galt, eine brennende Holzhütte zu löschen, Verletzte aus dem Gefahrenbereich zu bringen und sie anschließend mit Druckverband und stabiler Seitenlage zur versorgen.

Besondere Vorführung

Eine besondere Vorführung bot am Samstagnachmittag Bauhofmitarbeiter Hans Greiner mit seiner Trialshow. Dabei geht es darum, mit einen speziellen Motorrad Kunststücke zu zeigen. Dazu gehörten unter anderem Sprünge auf die Gabel eines Staplers, eines alten Auto und eines großen Anhängers sowie viele besondere Fahrmanöver, die das Publikum begeisterten. Greiner ist im MSC Großheubach aktiv, wie er sagte, einem der bekanntesten deutschen Trialsportvereine. Er mache Trial seit seiner Kindheit und war vor langer Zeit für drei Jahre als Profi im Sport aktiv.

Für viele Lacher sorgte anschließend Comedian Wolfgang Huskitsch. Am Abend wurde mit der Band „Tequila Terminators“ sowie in der Bar gefeiert. Das Besondere an der Bar war, dort gab es nicht die klassischen Bargetränke, sondern besondere Spirituosen aus der Region.

Am Sonntag fand der traditionelle Tag der Hilfsorganisationen statt. Nach dem Gottesdienst in der Kirche St. Laurentius ging es im großen Festzug, begleitet von Fanfarenzug der Wehr und Stadtkapelle, über die Hauptstraße zum neuen Sicherheitszentrum. Dort wurde er bereits von vielen Gästen erwartet.

Im Zug dabei waren Vertreter von Hilfsorganisationen der gesamten Region sowie von der Partnerfeuerwehr aus Freudenberg-Wutschdorf und zum Teil auch deren Jugend.

Es schloss sich dem festlichen Zug ein Frühschoppen mit Grußworten an. Am Nachmittag stellte sich die Helfer-vor-Ort-Gruppe vor und es gab weitere Musik.

An die Kinder gedacht

An beiden Tagen war auch viel für Kinder geboten. Neben einer Feuerwehrhüpfburg bot die Jugendfeuerwehr etwas für den Nachwuchs an und am Sonntag wurde es zauberhaft.