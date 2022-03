Freudenbergs Bergfried strahlt in Landesfarben der Ukraine

Freudenberg. Der Bergfried erstrahlt über Freudenberg in den ukrainischen Landesfarben. „Zur Friedensbekundung stehen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Freudenberg mit ihren Ortsteilen hinter den Menschen in der Ukraine. Es sind kleine Zeichen wie Mahnwache, Lichterketten, Friedensgebete und nun auch die Erleuchtung des Bergfrieds der Freudenburg, die unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen sollen“, erklärt Bürgermeister Roger Henning die Aktion.

Der Bergfried über Freudenberg habe in den Jahrhunderten viel Leid, Gewalt und Tod „mit ansehen müssen“, so der Rathaus-Chef weiter. Als Stadt und Europäer solidarisiere man sich mit der Ukraine und ihren Menschen, um zu zeigen „dass wir sie nicht vergessen haben und ihnen beistehen“. Deshalb werde der Bergfried bis zur Abschaltung der Beleuchtung bei der weltweiten Earth Hour am 26. März jeweils mit Beginn der Dämmerung bis 22 Uhr in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb erstrahlen. Die Idee stamme aus der Bürgerschaft.

Der Bergfried der Freudenburg in Freudenberg ist in den Landesfarben der Ukraine angestrahlt. © Stadt Freudenberg

Henning würdigte namens der Stadt das Unternehmen Thoma-Event-Conzept aus Tauberbischofsheim, das die Beleuchtung maßgeblich finanziell unterstützt hat, sowie Fabian Loos und den Städtischen Bauhof für die Umsetzung. Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine bereits sind in Freudenberg angekommen. Die Stadt Freudenberg bereite sich darauf vor, den Menschen koordiniert und strukturiert bestmöglich zu helfen. Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung sei beeindruckend, betonte Henning. Bereits in der Flüchtlingskrise 2015/2016 habe man in Freudenberg und den Ortschaften mehr Flüchtlinge aufgenommen als der Kommune zugewiesen wurden. Auch dieses Mal wede es sicherlich eine Welle der Hilfsbereitschaft.

