Freudenberg. Es ist das größte städtebauliche Entwicklungsprojekt in Freudenberg seit Jahrzehnten. Auf dem Areal des nicht mehr genutzten „Rauchwerks 1“ in der Kernstadt wird ein neues Quartier für Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaft entstehen. Dazu soll in den kommenden Monaten das nötige Baurecht geschaffen werden. Am Dienstag informierten sich rund 250 Bürgerinnen und Bürger in der Turnhalle über die Pläne. Viele nutzten die Gelegenheit, um zahlreiche Fragen und Anregungen vorzubringen.

