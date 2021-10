Das Großprojekt Neubau Bauhof und Feuerwehrgerätehaus Freudenberg am Standort des bisherigen Bauhofs hat einen weiteren großen Schritt gemeistert. Am 12. Oktober war der Umzug des Bauhofs vom alten in das daneben liegende neue Gebäude abgeschlossen. Der Umzug wurde, wie Bürgermeister Roger Henning im FN-Gespräch erklärt, vom Bauhofteam alleine gestemmt. Es musste dabei die komplette

...