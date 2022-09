Freudenberg. Die Bürgermeisterwahl in Freudenberg findet am Sonntag, 2. Oktober, statt. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, dass die drei Kandidaten sich und ihre Ideen bei zwei Veranstaltungen der Bevölkerung vorstellen sollen. Termine sind am 21. September in der Raubachhalle in Rauenberg sowie am 23. September in der Turnhalle in Freudenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Bürgermeisterwahl Auch Matthias Gallas kandidiert in Freudenberg Mehr erfahren Amtshausgalerie „Ansichtssache“: Bilder regen zum inneren Dialog an Mehr erfahren