Freudenberger Badesee ab 13. Mai offen

Freudenberg. Die neue Saison startet am Badesee im Freudenberger Seepark am Samstag, 13. Mai. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist für Frühschwimmer montags bis Freitags von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet. Nach der Pause kann an diesen Tagen der Badesee von 13 bis 19 Uhr besucht werden. Samstags ist von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr offen. In der Hauptsaison vom 1. Juli bis 10. September kann monntags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr dem Badevergnügen gefrönt werden. Eintrittskarten gibt es bereits im Onlineticketshop der Stadt. Familienkarten können nur an der Stadtkasse oder im Tourismusbüro gegen Vorlage des Kindergeldbescheids erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter www.freudenerg-main.de (Tourismus aktuell) im Internet. Bild: Stadt Freudenberg

