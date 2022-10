Freudenberger ärgern sich über Fluglärm

Freudenberg. „Lärm ist zu einem Problem geworden“, betont Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning. Lärm störe und belästige die Menschen. Er könne vielfältig sein: So gebe es Kritik an Lärm von lauten Nachbarn, dröhnenden Maschinen, Autos, Zügen und Flugzeugen.

Letztere sorgen momentan in Freudenberg offensichtlich für Ärger, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht. Denn aufgrund eines geänderten Anflugverfahrens im Probebetrieb zum Flughafen Frankfurt habe der Fluglärm über dem Landkreis Miltenberg und in der angrenzenden Region deutlich zugenommen. „Und genau dieser Fluglärm führt in der Bevölkerung von Freudenberg zu deutlichem Unmut“, erklärt Roger Henning.

„Zahlreiche Kommunen im Kreis Offenbach und darüber hinaus haben bereits eine Resolution gegen dieses geänderte Anflugverfahren eingereicht. Drei Kommunen haben auch schon stellvertretend eine Klage am Verwaltungsgericht eingereicht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine erste Abfrage durch Landrat Jens Scherf im Landkreis Miltenberg habe ergeben, dass es auch bei den Gemeinden Hausen und Schneeberg mittlerweile vermehrt zu Beschwerden über den Fluglärm kommt. Michael Bein, Bürgermeister der Gemeinde Hausen, und Kurt Repp, Bürgermeister des Marktes Schneeberg haben sich nun in dieser Angelegenheit mit Roger Henning zu einem ersten gemeinsamen Gespräch und Ideenaustausch getroffen.

Jetzt sollen weitere betroffene Gemeinden aus dem Landkreis Miltenberg gefunden werden, die an einem möglichen gemeinsamen Vorgehen interessiert sind.

„Gerne können sich hier weitere Gemeinden bei den jeweiligen Bürgermeistern von Freudenberg, Schneeberg oder Hausen melden“, hoffen die Bürgermeister auf weitere Mitstreiter. Parallel soll geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, sich der bereits existierenden kommunalen Resolution anzuschließen.