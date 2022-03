Freudenberg: Ideen für Wärmeversorgung der Zukunft

Freudenberg. Dank des Wasserkraftwerks, mehrerer Photovoltaik- und auch Windkraftanlagen wird in Freudenberg mehr erneuerbare Energie erzeugt, als die Stadt benötigt. Trotzdem machen sich die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Gedanken darüber, wie die Wärmeversorgung in der Zukunft aussehen könnte. Denn mehrere städtische Gebäude haben noch keine Photovoltaik auf dem Dach.

Blick auf die Lindtalschule

Hier könnte man als Erstes etwas unternehmen, erklärte Bürgermeister Roger Henning in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Baracke bei der Lindtalschule. Die Bildungseinrichtung gehört zu den städtischen Gebäuden mit dem höchsten Energiebedarf. Dies liegt auch daran, dass die Wärmeversorgung derzeit über eine Notheizung mit Heizöl erfolgt.

Im Gemeinderat notiert Bürgermeister Roger Henning berichtete in der Sitzung des Freudenberger Gemeinderats, dass der Ostermarkt stattfinden werde. Mit Blick auf die auch im Landkreis zu erwartende Flüchtlingswelle informierte Henning, dass im Rathaus eine Koordinierungsstelle geschaffen wurde. Er bat darum, keine Einzelhilfe zu leisten. Spenden über die bekannten Hilfsorganisationen kämen in der Regel besser an. Die Mahnwache und die Lichterkette gegen den Krieg in der Ukraine sei sehr positiv aufgenommen worden. Der Bürgermeister lobte das Engagement der Bürger. Hilfsmaterial der Freiwilligen Feuerwehr sei bereits auf dem Weg in die Ukraine Die Brücke über den Dürrbach wird bis zum Sommer erneuert. Zur Einweihung plant der Ortschaftsrat ein Fest.

Deshalb kam man auf die Idee, ein zentrales Wärmenetz für den Bereich entlang der bestehenden Bebauung des Flussufers zu errichten. Das hätte den Vorteil, dass alle Anlieger mit Wärme versorgt werden können und keine eigene Heizung mehr benötigen. Viele dieser Gebäude wurden zwischen 1950 und 1970 gebaut und verfügen über eine Ölheizung.

Julia Stein vom Planungsbüro MVV Regionalplan stellte in der Gemeinderatssitzung die verschiedenen Möglichkeiten vor. So bietet sich etwa die Solarenergie an. Aber auch Geothermie über Erdwärme, Flusswärme oder Holzpelletheizungen wären möglich.

„Holzheizungen sind im ländlichen Raum meist die einzige Möglichkeit vom Öl wegzukommen“, trat Bürgermeister Henning Befürchtungen entgegen, dass Holzheizungen nicht nachhaltig genug seien. Diesbezügliche Aussagen aus dem Bundesumweltministerium haben in letzter Zeit viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert, hatte Hartmut Beil angemerkt.

„Wir wollen aktiven Klimaschutz betreiben“, nannte Henning eine Aufgabe der Stadt. Auch wenn man schon viel erreicht habe, könne man immer noch besser werden.

Flusswärme eignet sich in Freudenberg nicht so ideal für die Energiegewinnung, führte Julia Stein aus. Denn besonders in der kalten Jahreszeit betrage die Temperatur des Mains unter sieben Grad. Dieser Wert schließe eigentlich Flusswärmegewinnung aus.

Favorisiert werde hingegen Erdwärme, die auf unterschiedliche Art via Geothermie gewonnen werden könne. Besonders bei Altbauten sei es allerdings schwer, diese Energiegewinnung nachträglich einzubauen. Für Neubauten sei es allerdings kein Problem, auch mit Wärmetauschern zu arbeiten.

Für ein zentrales Wärmeversorgungssystem schlugen Stein und der Chef des Planungsbüros, Daniel, Jung eine zentrale Holzpelletheizung für die Grundlast und einen Ölbrennwertkessel mit Pufferspeicher für Spitzenwerte vor. Fernwärme rechne sich besser, wenn alle Anlieger mitmachen, so die Aussage der Fachfrau. Dezentrale Lösungen würden für die Kunden definitiv teurer. Etwaige Vorgaben seien im Bebauungsplan vonseiten der Stadt vorzusehen, damit die nachhaltige Energieerzeugung in Zukunft noch mehr Potenzial in Freudenberg entfalten kann.

Bürgermeister Roger Henning warb für weitere Gedanken zur Idee einer zentralen Wärmeversorgung in der Stadt und rief die Mitglieder des Gemeinderats dazu auf, sich Gedanken zu dem Thema zu machen. Dieses werde die Stadt noch einige Zeit verfolgen, prophezeite er.