Freudenberg feiert Jubiläum

Freudenberg. Die Stadt Freudenberg begeht am Wochenende vom 16. & 17. Juli zum 50-Jahre-Jubiläum der Zusammengehörigkeit von Freudenberg, Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und Wessental ein Stadtfest unter dem Motto „50 Jahre gemeinsam“.

Idee Bürgerfest

1972 wurden die heutigen Ortsteile in der Gebietsreform der Stadt Freudenberg angegliedert und bilden seit nun 50 Jahren gemeinsam die Stadt Freudenberg. In Zusammenarbeit mit der Führungsakademie Baden-Württemberg und den Bürgern der Stadt ist in einem gemeinsamen Prozess für bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft die Idee entstanden ein Bürgerfest zu gestalten. Bürgermeister Roger Henning und die Stadtverwaltung haben diese Idee für ein solches Fest gerne aufgenommen. „Mit diesem Fest wollen wir das Gemeinschaftsgefühl und das Miteinander der Generationen stärken“ so Bürgermeister Roger Henning.

Programm für ganze Familie

Ein Arbeitskreis aus den Ortsvorstehern der Ortsteile, einem Stadtrat als Vertreter der Kernstadt, den Sprechern der Vereine und Mitarbeitern der Stadt erarbeitet derzeit ein Programm für die ganze Familie, in dem sich eine Vielzahl von Vereinen und Initiativen mit attraktiven Angeboten einbringen.

Highlights des Festes, das in Rauenberg entlang des Weges „am Brandweiher“ und auf dem Hartplatz des FC Rauenberg stattfindet, werden am Samstagabend der Auftritt der Coverband „Lost Eden“ bei freiem Eintritt und am Sonntagabend das Kabarett mit Sebastian Reich in der Raubachhalle sein (Tickets unter www.reservix.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei „Tourismus & Kultur“ der Stadt Freudenberg).

Kalender

Ein Veranstaltungskalender mit den Events zum Jubiläumsjahr ist erschienen und bei „Tourismus & Kultur“ erhältlich sowie auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.