Freudenberg „familienbewusste Kommune Plus“

Freudenberg. Die Stadt Freudenberg wurde Ende 2021 mit dem Qualitätsprädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ ausgezeichnet und bekam die Auszeichnung im Juli dieses Jahres im Rahmen der Feierlichkeiten der Übergabe des Jugendraumes in Ebenheid überreicht. Nun fand die zentrale Würdigung durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg aller Prädikatskommunen 2021/22 in Schwäbisch Gmünd statt.

Ministerialdirektorin Leonie Dirks lobte gemeinsam mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg das große Engagement der Kommunen, die sich in unterschiedlicher Weise für eine familienfreundliche und familienbewusste Stadt- und Gemeindeentwicklung einsetzen.

Dr. Joachim Bläse, Landrat des Ostalbkreises und Vorsitzender des Expertenbeirates zum Qualitätsprädikat, ermutigte Bürgermeister Roger Henning und alle anderen anwesenden Städte und Gemeinden, alles richtig gemacht zu haben, weil sich „familienbewusste Kommunen“ für die Zukunft rüsten und es an der Zeit sei dieses Thema zur Chefsache zu erklären, wenn nicht bereits geschehen. Denn „Familienpolitik ist künftig mehr als nur Sozialpolitik. Sie wird aufgrund der Demographie zur Zukunfts- und Strukturpolitik für Baden-Württemberg,“ so die Worte des Landrats.

Das Qualitätsprädikat ist eine Auszeichnung für Kommunen die ihr familienbewusstes Denken und Handeln in unterschiedlichen Handlungsfeldern bezogen auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unter Beweis gestellt haben. Es wurde von einer Expertengruppe der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg, durch Vertreter/-innen aus der kommunalen Praxis sowie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) erarbeitet. Dem Qualitätsprädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ liegt das Spektrum von elf Handlungsfeldern mit rund 300 Zielfragen zugrunde.

Gut aufgestellt

Die Stadt Freudenberg ist dabei gemessen an der Einwohnerzahl und der Größe der Stadtverwaltung gut aufgestellt und hat mit dem Familien- Senioren- und Integrationsbüro (FIS) in Kooperation mit dem Caritasverband eine beispielhafte Einrichtung geschaffen, heißt es im Ergebnisbericht. Mit dem positiven Gesamtergebnis von 58,7 Prozent hat Freudenberg das Qualitätsprädikat 2021 abgeschlossen und ihr Engagement im Bereich der Sozial-/Familienpolitik unter Beweis gestellt. Die drei besten Ergebnisse erreichte Freudenberg in den Bereichen „Förderung und Unterstützung der Familie“ mit 85 Prozent, „Freizeit und Kultur“ mit 83 Prozent und „Lebensqualität im Alter, intergenerative Beziehungen“ mit 71 Prozent der möglichen Punkte. Mit dem Qualitätsprädikat kann die Stadt Freudenberg nun für ihr familienbewusstes Profil gezielt werben.

Neben Freudenberg am Main erhielten acht weitere baden-württembergische Städte und Gemeinden die Auszeichnung mit dem Qualitätsprädikat: Baienfurt, Biberach, Bietigheim, Blumberg, Hemsbach, Leingarten, Murrhardt, Nufringen.