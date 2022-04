Freudenberg: Arbeiten für Gerätehaus-Neubau vergeben

Freudenberg. Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg kam am Montagabend zur vierten öffentlichen Sitzung des Jahres in der Baracke an der Lindtalschule zusammen. Das Gremium kam einen Schritt weiter beim Bebauungsplan „PV-Anlage Rauenberg“, vergab Arbeiten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und entschied über die Öffnungszeiten des Badesees für die anstehende Saison.

Bürgermeister Roger Henning äußerte zu Beginn der Beratung zum Bebauungsplan „PV-Anlage Rauenberg“, es sei bereits in zahlreichen Sitzungen darüber gesprochen worden, auch im Ortschaftsrat Rauenberg.

Aus dem Gemeinderat Bürgermeister Roger Henning gab in der Gemeinderatsitzung Beschlüsse bekannt, die nicht-öffentlich beschlossen wurden. So habe das Gremium entschieden, den Kredit in Höhe von 550 000 Euro bei der LBBW aufzunehmen. Es gelte 20 Jahre Zinsbindung bei 1,12 Prozent. Henning befand es als erfreulich, dass es im „Sanierungsgebiet Altstadt II“ großes Interesse privater Eigentümer beim Umbau zu Wohnraum gebe. Zu einer Maßnahme in der Heidelgasse habe der Gemeinderat beschlossen, die Modernisierungsvereinbarung entsprechend der Vereinbarung abzuschließen. Der Eigentümer erhalte gemäß der Förderrichtlinien für Gebäude eine Förderung von 40 Prozent, 25 Prozent plus 15 Prozent der berücksichtigungsfähigen Kosten bei denkmalgeschützten, geschichtlich, künstlerisch oder städtebaulich bedeutsamen Gebäuden, der förderfähigen Kosten, verbunden mit der Förderhöchstsumme von 75 000 Euro. Es sei ein weiser Beschluss, so der Bürgermeister, dass die Fördersumme hoch gesetzt sei. Henning informierte aus einem Schreiben vom 22. März, die Haushaltssatzung sei vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes genehmigt worden. Die Stadt Freudenberg sei nicht mit Geld gesegnet, lebe von der Substanz, man habe notwendige Schritte bezüglich der Unterfinanzierung des Haushalts gemacht. Die Lage habe sich deutlich verbessert, dennoch gebe es eine hohe Pro-Kopf-Verschuldung. Mit dem Schreiben werde anerkannt, so der Bürgermeister, dass das Konsolidierungs-programm Wirkung zeige. Henning sprach einen weiteren „schönen Punkt“ an: Eine Maßnahme sei in das „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ aufgenommen, es handle sich um den barrierefreien Zugang zum Rathaus Rauenberg inklusive eines öffentlichen Behinderten-WCs. 60 480 Euro an Fördermitteln stünden zur Verfügung. Der Bürgermeister verlautbarte, Freudenberg sei hinsichtlich eines Biotopverbundplans als Modell-kommune ausgesucht worden, „das machen wir gerne, weil wir davon überzeugt sind“. Irina Friesen (Leiterin des Fachbereichs II) ergänzte, die Förderung betrage 100 Prozent, Maßnahmenvorschläge könnten umgesetzt werden, Ausarbeitung und Bewertung würden wohl ein Jahr dauern. hpw

Joachim Ettwein (Firma „Klärle“) verwies nochmals auf das Plangebiet und den Bebauungsplanvorentwurf, auf das Sondergebiet Feldlerche und die Festsetzung von Hecken im Norden, wodurch eine Einsehbarkeit nicht mehr gegeben sei. Die gesamte Fläche könne als Grünfläche angelegt werden, welche beweidet werden könne, die Höhe der Nebengebäude betrage höchstens vier Meter, die einzelnen Module seien ohne Fundamente und würden eingeschrammt. Sobald die Anlage nicht mehr genutzt werde, habe ein Rückbau zu erfolgen, es werde keine Industrieruine geben. Im weiteren Verfahren werde es zu einer frühzeitigen Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange kommen.

Anregungen aufgenommen

Auf Fragen aus dem Gremium war zu hören, dass eine Höhe der Hecke nicht vorgegeben sei, die Gehölze würden ab und an abschnittsweise auf Stock gesetzt. Man verzichte im Süden der Anlage auf eine Eingrenzung wegen der Wirtschaftlichkeit, eine nahe, ältere Wasserleitung würde in die Überlegungen aufgenommen, auf Wasser am tiefsten Punkt der Anlage werde geachtet. Man rechne mit einer Laufzeit von üblichen 30 Jahren. Henning ergänzte, die Anregungen würden mit aufgenommen. Die Vorgehensweise sei ein erster Schritt, das offizielle Verfahren werde angestoßen. Das Gremium stimmte dem Vorentwurf des Bebauungsplans mit den örtlichen Bauvorschriften unisono zu und beschloss zudem, eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Der Bürgermeister meinte abschließend, „wir brauchen er-neuerbare Energie dringend“.

Der Gemeinderat beriet nacheinander über die Vergaben der Trockenbauarbeiten und der Bodenbe-lagsarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Irina Friesen (Leiterin des Fachbereichs II) erläuterte, man bewege sich in den letzten zu vergebenden Phasen und habe wirtschaftliche Angebote vorgelegt bekommen. Jenes für die Trockenbauarbeiten liege über der Kostenschätzung, das für die Bodenbelagsarbeiten darunter.

Das Gremium vergab schließlich die Trockenbauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zum Preis von 62 090 Euro brutto an die Firma „Stefan Eck Malerteam GmbH“ (Amorbach) und die Bodenbelagsarbeiten zum Preis von 12 561 Euro brutto an die Firma „Mai Raumausstatter GbR“ (Freudenberg). Beides geschah einstimmig.

Danach standen die Öffnungszeiten des Badesees für die Saison 2022 im Vordergrund. Markus Tremmel (Leiter des Fachbereichs I) meinte, es sei erfreulich, die Eintrittspreise blieben wie vor der Pandemie beschlossen. Karten gebe es von zuhause aus oder am Kassenhäuschen, Bargeldverkehr sei möglich.

Bezüglich der Öffnungszeiten erläuterte Tremmel rückblickend, außerhalb der Sommerferien sei der Besuch zu bestimmten Zeiten relativ mäßig gewesen. Man könne Personalstunden und -kosten sparen, möchte optimieren. So würden die Zeiten für Frühschwimmer belassen, es gebe eine Option „bis 20 Uhr verlängern“.

Angebot für Frühschwimmer

Der Bürgermeister sagte, es werde davon ausgegangen, dass es normal laufe. Die DLRG habe Unterstützung zugesagt. Eine Stimme aus dem Gemeinderat meinte, überall werde geschaut, wo Mehreinnahmen generiert werden könnten. Im nächsten Jahr solle man im Gremium wieder über Preise reden. Tremmel ergänzte dazu, im Konsolidierungsprogramm seien Badegebühren mittelfristig drin.

Der Gemeinderat legte die folgenden Öffnungszeiten einstimmig fest: In der Vorsaison (14. Mai bis 30. Juni) gebe es Badebetrieb für Frühschwimmer montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr, allgemeinen Badebetrieb von 13 bis 17 Uhr. In der Vorsaison sei samstags von 12 bis 19 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 19 Uhr. In der Hauptsaison (1. Juli bis 11. September) sei Badebetrieb an jedem Wochentag von 10 bis 19 Uhr, bei Bedarf könne die Schließzeit auf 20 Uhr verlängert werden.