Freude über „Leben im Ort“

Ebenheid. Doppelter Anlass zur Freude in Ebenheid: Der Jugendraum wurde eingeweiht und Freudenberg wurde als familienbewusste Gemeinde ausgezeichnet.

Bereits seit 2019 können die Kinder und Jugendlichen im Freudenberger Stadtteil Ebenheid ihren neuen Jugendraum in der ehemaligen Milchsammelstelle und Volksbankfiliale mitten im Dorf nutzen.

Am Donnerstag fand nun die lange wegen der Pandemie verschobene Einweihungsfeier statt. An ihr nahmen zahlreiche Gäste aus Ebenheid und der Umgebung teil.

Neben dem Gebäude erstrahlt auch der Vorplatz in neuem Glanz. Nutzer des Raums sind aktuell junge Leute zwischen zwölf und etwa 24 Jahren. Dabei sind die Jugendlichen für die Nutzung und Schlüsselverwaltung selbst verantwortlich. Erwachsene und Jugendliche sind sich einig, auch das Miteinander mit den Nachbarn funktioniert.

Hauptsächlich nutzten Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 24 Jahren aktuell den Raum, berichten Fridolin Hildenbrand und Jana Stumpf, beide 20 Jahre alt. „Ist eine ältere Generation drin und jüngere kommen dazu, sind auch diese beim Treffen willkommen“, betonte Hildenbrand. Der Raum wird im Moment durchschnittlich zweimal pro Woche genutzt. Auch Jugendliche aus Nachbarorten kämen mit in den Jugendraum.

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von Schülerinnen und Schüler der Musikschule Freudenberg sowie dem Duo Marrandro.

Bürgermeister Roger Henning berichtete aus der Geschichte des Standorts. Nach der Zeit als Milchsammelstelle habe sich in den Räumen eine Volksbankfiliale befunden, die dann geschlossen wurde. Dankbar war er der Bank für das günstige Verkaufsangebot im Jahr 2017. Den Kaufpreis deckte eine Spende. Insgesamt wurden für Ankauf und Sanierung von Gebäude und Vorplatz 150 000 Euro investiert.

Das Vorhaben wurde durch das Programm Entwicklung ländlicher Raum Baden-Württemberg (ELR) mit circa 34 500 Euro gefördert. Großen Dank sprach Henning dem Ortschaftsrat Ebenheid und den vielen Helfern aus, die bei der Maßnahme insgesamt rund 600 Stunden ehrenamtliche Eigenleistung erbracht hätten. „Dies entspricht etwa einem Wert von 30 000 Euro“. Unter den Helfern seien auch Jugendliche gewesen. „Die Jugendliche nutzen den Raum sehr gut und die Nachbarn freuen sich darüber, dass wieder Leben im Ort ist.“

Sabine Kurtz, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, lobte das Projekt. Die neue Studie „Jugend im ländlichen Raum in Baden-Württemberg“ habe gezeigt, dass sich junge Menschen im ländlichen Raum wohlfühlen.

Laut Studie sei der Wunsch nach Treffpunkten bei der Altersgruppe groß. Sie betonte, im ländlichen Raum seien Projekte wie in Ebenheid eventuell etwas einfacher umzusetzen als im urbanen Ballungsraum, denn in ihm gebe es mehr Platz, kurze Wege des Austausches und eine ausgeprägte Kultur des Selbermachens. Das Projekt passe sehr gut ins ELR, denn es führe leerstehende Bausubstanz einer sinnvollen Nachnutzung zu. Ebenheids Ortsvorsteher Siegfried Berg dankte allen, die die Schaffung des Jugendraum möglich machten. Er berichtete, an dem Standort sei früher die alte Schule gestanden. Da passe eine Nutzung für die Jugend gut. Die Segnung des Raums und seiner Nutzer übernahm Diakon Michael Baumann. Im Rahmen der Einweihungsfeier wurde Freudenberg zudem mit dem Zertifikat „Familienbewusste Kommune Plus“ des Bündnisses „Familienfreundliche Kommune Baden-Württemberg“ ausgezeichnet. Den Antrag auf die Zertifizierung hatte der Gemeinderat beschlossen.

Henning verwies auf die vielen Maßnahmen, die die Kleinstadt familienfreundlich machten und dankte dem Gemeinderat für seine Entscheidungen in diesem Bereich.

Der Auszeichnung ging ein umfassender Zertifizierungsprozess voran. Überreicht wurde die Urkunde von Dieter Lehmann, Vorstand des Bündnisses. Er erklärte, aktuell seien nur 30 Kommunen im Bundesland mit dem Zertifikat ausgezeichnet. „Freudenberg ist die kleinste Gemeinde davon.“ Die Gemeinde spiele somit in der Champions League. Im Sinne des Zertifikats umfasse der Familienbegriff Kinder, Eltern und Großeltern.

Lob gab es auch für die Angebote für Familien in den Ortsteilen. Es sei wichtig, das Eigenleben der Ortsteile wertzuschätzen und sie zugleich einzubinden. Henning erklärte abschließend, man werde sich dem Thema Familienfreundlichkeit weiter annehmen.