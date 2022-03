Flächennutzungplan 2035 ist zukunftsweisend für Stadt Freudenberg

Freudenberg. In Rekordzeit, so Joachim Ettwein vom Büro Klärle aus Schäftersheim, hatte die Stadt Freudenberg den neuen Flächennutzungsplan aufgestellt. Nun wurde er vom Gemeinderat beschlossen. „Das ist der schnellste Flächennutzungsplan, den ich bisher gemacht habe“, erklärte der Fachmann am Montag in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in der Baracke an der Lindtalschule.

Ettwein war via Videokonferenz zugeschaltet, ebenso wie Fachbereichsleiterin Irina Friesen. Dies habe sich bei den Sitzungen schon bewährt, betonte Bürgermeister Roger Henning. Bei Friesen komme allerdings der vorbeugende Infektionsschutz hinzu, da man im Rathaus wegen der Corona-Pandemie schichtweise arbeitet.

Henning stellte klar, dass der nun zu beschließende Flächennutzungsplan in einem jahrelangen Prozess vorbereitet wurde. Die Anfänge gingen bis ins vergangene Jahrhundert zurück. Henning nannte den einstimmigen Beschluss „zukunftsweisend für die gesamte Stadt Freudenberg am Main“.

Der Gemeinderat hatte 2019 den Aufstellungsbeschluss gefasst und die Träger öffentlicher Belange frühzeitig in das Verfahren eingebunden (wir berichteten). Nur deshalb sei es möglich gewesen, den neuen Flächennutzungsplan so schnell zu verabschieden, ist sich der Bürgermeister sicher.

Insgesamt 22 Eingaben auf insgesamt 54 Seiten hatte Ettwein aufgelistet mit Einwänden und Bedenken der Öffentlichkeit oder von Trägern öffentlicher Belange. Die konnten bis Ende Dezember 2021 ihre Einwände und Anregungen erklären. Nun lag es am Gemeinderat, diese Einwände zu werten und in den Flächennutzungsplan aufzunehmen.

Vor allem die Ortsgruppe Main-Wildbach des Naturschutzbunds hatte Einspruch gegen die Sonderfläche „Mühlgrund“ erhoben. Es bestehe die Gefahr, dass wertvolle Biotopflächen und das Naturschutzgebiet durch eine touristische Nutzung in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, hieß es.

Ettwein hatte zur Klärung dieser Annahme eine Stellungnahme verfasst, die genau diese Argumente entkräftete. Denn bei einem später aufzustellenden Bebauungsplan hätte eine intensive Bebauung keine Chance. Zudem wurden in der Neuauflage des Flächennutzungsplans viele sensible Bereiche bereits herausgenommen oder ausgespart. Das betrifft auch die Fläche „Untere Schieß“, welche beim ersten Entwurf fälschlich als gemischte Baufläche ausgewiesen war.

Die Einwände der Gemeinde Dorfprozelten gegen den Flächennutzungsplan würden über das Ziel hinausschießen, seien sie doch Teil des Planfeststellungsverfahrens für den geplanten Kiesabbau am Tremhof. Das betreffe ebenso die Einwände von sechs Bürgern aus Dorfprozelten, die in eine ähnliche Richtung laufen, wurde erklärt.

Auch die ablehnende Haltung des Windsurfingclubs konnte Ettwein nicht nachvollziehen. Der Verein befürchtet, durch eine weitere touristische Nutzung des Mühlgrunds an Ausbreitungsfläche zu verlieren. Der Fachmann begründete die geschaffenen Flächen im Flächennutzungsplan. Der Gemeinderat folgte dieser Argumentation. Der Bürgermeister stellte klar, dass jede Veränderung nur in Absprache mit dem Windsurfingclub erfolgen werde.

Der Bürgermeister dankte dem Regionalverband Heilbronn-Franken für die konstruktive Zusammenarbeit. Ohne diese wäre die schnelle Umsetzung des Flächennutzungsplans nicht möglich gewesen.

Der einstimmig beschlossene Flächennutzungsplan 2035 wird nun dem Landratsamt Main-Tauber zur endgültigen Genehmigung vorgelegt. Das werde aber voraussichtlich nur eine Formsache sein, so Henning, da die Behörde ebenfalls frühzeitig ihre Einwände vorgebracht hatte. Diese seien vom Büro Klärle in den abschließenden Plan eingearbeitet worden.

Über den weiteren Verlauf der öffentlichen Gemeinderatssitzung werden die FN noch berichten.