Feuerwehr löscht in Rauenberg brennenden Holzschuppen

Rauenberg. In einem privaten Garten in Rauenberg brannte am Sonntagvormittag ein Holzschuppen. Gegen 11.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Freudenberg, Rauenberg und Ebenheid alarmiert. Als die Abteilung Rauenberg am Brandort eintraf, waren offene Flammen sichtbar. Der Schuppen wurde von vier Einsatzkräften unter Atemschutz abgelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Hecke neben dem Schuppen sowie auf Nachbargebäude verhindert werden. Die Feuerwehr Freudenberg war mit zwei Löschgruppenfahrzeugen vor Ort. Insgesamt kümmerten sich rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren um den Brand. Hinzu kamen Rettungsdienst und Polizei. Gegen 12.30 Uhr war das Feuer gelöscht und die Einsatzkräfte konnten abrücken. bdg/Bild: Birger-Daniel Grein

