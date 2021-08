Ferienspiele Freudenberg: Kinder durften Falken die Freiheit schenken

Freudenberg. Besondere tierische Begegnungen erlebten zwölf Kinder zwischen sechs und 13 Jahren am Dienstagvormittag bei den Ferienspielen. Vor der Baracke an der Lindtalschule erlebten sie Greifvögel in Aktion und lernten vieles über diese.

Neben einigen ausgestopften Exemplaren hatten die Aktiven der Greifvogel- und Eulenhilfe Würzburg lebende Vögel mitgebracht. So konnten unter anderem eine Schleiereule, ein Uhu und zwei lebende Falken beobachtet werden. Besonders angetan waren die Mädchen und Jungen vom Vogelnachwuchs. So durften sie eine sieben Woche alte Schleiereule und ein zwölf Wochen alter Jungfalke selbst füttern. Ganz vorsichtig und zu gleich mutig wurden zudem einige Vögel gestreichelt oder auf dem eigenen Arm gehalten.

Die Kinder lernten am Vormittag auch einiges über die Artenvielfalt der Greifvögel. So berichteten ihnen die Experten des Vereins, dass es in Europa zehn verschiedene Eulenarten gibt. Ein Ereignis werden die Teilnehmer wohl nie mehr vergessen: Sie durften einem Falken die Freiheit schenken. Das Tier war in der Auffangstation des Vereins aufgepäppelt worden. In Freudenberg wurde er nun freigelassen und kann sich eine neue Heimat suchen. Die Experten erklärten, dies sei möglich, da Falke nicht ortsgebunden leben würden. bdg