Feier der Gesamtstadt Freudenberg: alle zogen an einem Strang

Freudenberg. Das Festwochenende „50 Jahre gemeinsam“ erwies sich als ein Bürgerfest für alle Bewohner der Stadt Freudenberg und der Ortsteile. Auch am Sonntag war dabei wieder allerhand geboten.

Die Veranstaltung von Freudenberg, Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und Wessental zeigte das Verbindende der Stadtteile inmitten einer großen Vielfalt auf. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher verwandelten das Gelände entlang des Wegs „Am Brandweiher“, an der Eichwald-Grundschule und auf dem Hartplatz des FC Rauenberg zu einer großen Projektionsfläche gelebten Gemeinsinns. Dabei präsentierten sich auch zahlreiche Vereine und Gruppen. Das Fest zeigte, was in einer Kommune möglich ist, wenn alle an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen. Somit war die Zahl der zufriedenen Gesichter groß.

Der morgendliche ökumenische Gottesdienst auf dem Festplatz mit Diakon Michael Schlör und Dekanin Wibke Klomp lenkte bereits am Sonntagvormittag für viele den Fokus auf das Gemeinsame. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Mich dürstet . . . nach Gott“ und wurde musikalisch begleitet vom Chor „Belcanto“ des Gesangvereins und vom Musikverein Rauenberg.

Für die Musik beim Frühschoppen sorgte in bewährter Manier der Musikverein Rauenberg. „Blasmusik zu Mittag“ gab es vom Musikverein Stadtkapelle Freudenberg.

Die Gäste schlenderten gerne entlang der Marktstände am Brandweiher und so manchen kleinen Plausch. „50 Jahre gemeinsam“ vertiefte viele Bekanntschaften und schuf neue. Viel los war auch auf und neben dem Gelände der Eichwald-Grundschule. „Kinderspaß & Spiel“ hieß es dort verlockend. Wobei sich der Spaß offensichtlich nicht nur auf die Kinder beschränkte.

Besucher drückten ihre Freude darüber aus, dass die vielen Vereine der Gesamtstadt Freudenberg mit dabei waren bei der ersten Veranstaltung auf diese Art. Das zeuge vom Zusammenhalt. Es sei „ein wunderbares Fest in einer wunderbaren Lage“, hieß es. Gelobt wurden auch die kostenlosen Unterhaltungsangebote. Die Programmvielfalt machte den Gästen die Entscheidung, was sie sich alles ansehen wollten, gar nicht so einfach. „Denn man kann ja nicht überall gleichzeitig sein“,war zu hören.

Auch die städtische Musikschule Freudenberg nutzte die Power-Bühne auf dem Festplatz für ihr Sommerkonzert. Schüler und Lehrer zeigten gemeinsam und in verschiedenen Ensembles, was das Wesen der Musik so reizvoll und verbindend macht.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning fasste die Festtage treffend erfreut zusammen: „Ich bin absolut glücklich und zufrieden über den Verlauf. Unsere Idee, zusammen zu feiern mit allen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, war eine gute Idee. Über alle Festtage hinweg konnte man die pure Lebensfreude spüren. Unser Angebot für die Kleinen hin bis zu den Lebensälteren wurde dankbar angenommen.“ hpw