„Fast schon ein Kulturdenkmal“

Wessental. Bei einer kleinen coronakonformen Feierstunde am Freitag wurden in Wessental gleich zwei Projekte symbolisch übergeben.

In einer einjährigen Bauphase von April 2019 bis April 2020 wurde die Brücke am „Hirschen“ saniert. Im Rahmen der Arbeiten erfolgte zudem die lange ersehnte Verlegung des Kinderspielplatzes in das Dorfzentrum.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning dankte den beteiligten Planern und Baufirmen. Besonderen Dank und Lob hatte er für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die beim Bau des neuen Spielplatzes mitwirkten. Beide Maßnahmen seien Teil eines Stadt- und Ortsentwicklungskonzepts. „Ortsentwicklung muss überall stattfinden und betrifft uns alle.“

Bei einer Haushaltsbefragung im Jahr 2018 sei erneut der damalige Standort des Spielplatzes außerhalb der Dorfbebauung kritisiert worden. Zur Realisierung der Baumaßnahmen sagte er: „Wichtig ist das Zusammenspiel von Land, Kreis und Kommune.“

Die Sanierung der Brücke in Wessental wurde mit Landesmittel gefördert. „Ohne diese wäredie sanierung nicht möglich gewesen“. Die Sanierung der Brücke kam recht überraschend. Bei einer Sicherheitsüberprüfung habe man den dringenden Bedarf festgestellt.

Den bei der Brücke liegenden neuen Spielplatz habe man zusammen mit Ortschaftsrat, Familien-, Senioren und Integrationsbüro (FSI) der Stadt und den Jugendlichen des Dorfs geplant. Wessental habe aktuell den modernsten Spielplatz im Stadtgebiet.

„Wir arbeiten auch an den Spielplätzen in Rauenberg und dem Schleusenspielplatz in der Kernstadt“, sagte Henning zu. Wessental weise aktuell die größte Pro-Kopf-Investition in Freudenberg auf. Möglichen seien die verschiedenen Projekte der letzten Jahre dort aber nur durch die Eigenleistungen geworden.

Reinhart betonte, dass er froh sei, weil das Land helfen konnte – neben der Brücke unter anderem auch bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Die Sanierung der Brücke und die neue Positionierung des Spielplatz seien beides Investitionen in die Zukunft. „Mit der Bogenbrücke über den Wildbach wurde etwas erhalten, dass fast schon Kulturdenkmal ist.“ Insgesamt seien etwa 500 000 Euro investiert worden.

Ortsvorsteher Roland Hildenbrand stellte fest, wie schön es sei, dass ein kleines Dorf vom Land nicht vergessen wird. Zur Brücke sagte er. „Hätte man diese nicht sanieren können, wäre das Dorf geteilt worden.“ Der Spielplatz sei ursprünglich hinter dem Wald und nicht einsehbar gewesen, nun sei der Wunsch erfüllt, ihn mitten im Ort zu haben. „Er ist aktuell der schönste weit und breit“. Bereits 2015 habe Wessental beim Landesentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Bronzemedaille errungen. „Mit dem neuen Spielplatz wird das Dorf weiter aufgewertet, wir überlegen uns, wieder am Wettbewerb teilzunehmen. “ bdg