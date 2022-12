Wessental. Rettungsdienst und Polizeibeamte wurden am Samstagnachmittag von Passanten darüber informiert, dass in der Wessentaler Brunnenstraße am Steuer eines Autos eine bewusstlose Person sitzen würde. Vor Ort stellten die alarmierten Retter eine völlig betrunkene 40-Jährige in dem VW Polo fest. Ein Alkoholtest ergab 2,9 Promille. Zudem fanden die Beamten heraus, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt.

