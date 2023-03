Dorfprozelten. Nur sehr kurze Freude an seinem Führerschein hatte ein 18-Jähriger aus Klingenberg. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen stellten Polizisten bei ihm eine Alkoholisierung von knapp 1,2 Promille fest. Damit war für ihn die Fahrt beendet. Auf den 18-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu, an deren Ende in der Regel auch der Entzug der Fahrerlaubnis steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1