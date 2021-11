Erstes Treffen nach zwei Jahren

Freudenberg. Nicht ganz alltäglichen Besuch aus Frankreich erhielt der deutsch-französische Club Freudenberg dieser Tage aus Frankreich. Nachdem der Besuch aus St. Arnoult-en-Yvelines aufgrund der Pandemie schon zweimal verschoben werden musste, reiste Ende Oktober nun die Delegation aus der Partnerstadt an.

Am vergangenen Freitag war es dann so weit: Die Freudenberger konnten endlich ihre Freunde aus Frankreich am Rathaus in Empfang nehmen. So manche Freudenträne floss, man hatte sich schließlich seit Mai 2019 nicht mehr gesehen. Den restlichen Abend verbrachten die Franzosen bei ihrer jeweiligen Gastfamilie. Es wurde eine kurze Nacht, denn es gab viel zu erzählen.

Am Samstagvormittag startete der Ausflug nach Sinsheim ins Auto- und Technikmuseum. Vom Lanz-Bulldog über die Tin-Lizzy bis hin zu den Drehorgeln gab es hier allerhand zu bestaunen. Eindeutiger Höhepunkt der Besichtigung war das Erklettern der Concorde, da waren sich alle einig.

Auf der Rückfahrt wurde eingekehrt und regionalen Speisen genossen. Altbürgermeister Heinz Hofmann überraschte die Gäste und Gastgeber mit einer Gesangseinlage.

Vielfältig waren die Unternehmungen am Sonntag. Bei strahlendem Sonnenschein wurde zum Engelberg gewandert oder man traf sich zum Einkaufen in Miltenberg, zum Besuch der Gamburg, zur Fahrt nach Frankfurt oder zum kleinen Stadtspaziergang durch Freudenberg.

Der obligatorische Galaabend im Café Badesee durfte natürlich auch nicht fehlen. Eine spontane Tanzeinlage der französischen Kinder sorgte für Begeisterung.

Bis Mitternacht feierten alle gemeinsam die deutsch-französische Freundschaft.

Am Montagfrüh hieß es dann Abschied nehmen, auch wenn die Gäste gerne noch länger geblieben wären. dfc

