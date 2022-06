Erneuerungsprozess nicht gefährden

Freudenberg. Hauptthema der öffentlichen Sitzung des Freudenberger Gemeinderats am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses war die Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre „Werk 1/Neue Stadtmitte“.

Die Veränderungssperre läuft nach drei Jahren aus. Deshalb soll sie um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Die Veränderungssperre für das von der Stadt Freudenberg vorgesehene Sanierungsgebiet „Entwicklung Rauch Werk 1 und angrenzende Bereiche“ (rot umrandet) wurde von den Gemeinderäten um ein Jahr verlängert. © Stadt Freudenberg

Diese Veränderungssperre bestehe, um den angestrebten städtebaulichen Erneuerungsprozess des Sanierungsgebiets „Entwicklung Rauch Werk 1 und angrenzende Bereiche“ nicht zu gefährden und die Voraussetzungen für den Bebauungsplan „Werk 1 (Neue Stadtmitte)“ zu sichern, erklärte Bürgermeister Roger Henning. Die Gemeinde könne die Frist nochmals bis zu einem weiteren Jahr verlängern, wenn besondere Umstände dies erforderten.

Im Gegensatz zur ersten Verlängerung stelle das Gesetz bei einer zweiten Verlängerung erhöhte Anforderungen an die Rechtfertigung der Aufrechterhaltung der Satzung. Da der Bebauungsplan unter anderem das ehemalige „Werk 1“ der Firma Rauch in den Fokus rücke, seien insbesondere die Eigentümerinteressen zu wahren und wenn möglich in das laufende Bauleitplanverfahren zu integrieren.

Wie Henning weiter erläuterte, habe die Firma Rauch bereits früh im Verfahren mitgeteilt, dass sie nicht selbst die Entwicklung der Flächen übernehmen werde, sondern das Areal an einen Investor veräußern möchte. Dieses Vorhaben habe sich unter anderem aufgrund des Todes des Hauptgesellschafters der Firma Rauch, der Auswirkungen der Pandemie sowie des umfangreichen Investorenauswahlverfahrens verzögert. Der finale Veräußerungsprozess stehe nach Angaben des Unternehmens unmittelbar bevor. Mit dem neuen Investor sollen anschließend das städtebauliche Konzept als Grundlage des Bebauungsplans „Werk 1 (Neue Stadtmitte)“ konkretisiert werden und die notwendigen Beteiligungen erfolgen.

Der Gemeinderat schloss sich den Ausführungen des Bürgermeisters einstimmig an und beschloss die Satzung über die einjährige Verlängerung der Veränderungssperre „Werk 1 (Neue Stadtmitte)“. Die Kommune hoffe, so Henning, bald Nägel mit Köpfen machen und in Verhandlungen mit einem Investor eintreten zu können.

Das Gremium beriet jeweils kurz über die Bestellung des Abteilungskommandanten der Abteilung Ebenheid der Feuerwehr Freudenberg und dessen stellvertretenden Abteilungskommandanten. Der Bürgermeister sprach von einem Generationswechsel und zeigte sich froh und dankbar, dass Verantwortung übernommen werde. Die Gemeinderäte stimmten der Wahl von Klaus Ott zum Abteilungskommandanten ebenso einhellig zu wie der von Carina Knörzer und von Robin Euler zu stellvertretenden Abteilungskommandanten.

Die Räte debattierten ausführlich den Antrag für den Anbau an einen bestehenden Carport und Umbau zur Garage im Bereich der Kreuzung Dürrbachstraße/Wiesenweg in Freudenberg. Fachbereichsleiterin Irina Friesen erläuterte die vorgesehenen Befreiungen hinsichtlich Baufenster, Wandfläche und mittlere Wandhöhe an der Grenze. Kritiker meinten, es ergebe sich eine Beeinträchtigung der Sicht und man wolle handlungsfähig bleiben. Andere sahen eine Genehmigung nicht so kritisch. Auch Alternativen wurden vorgeschlagen. Schließlich erteilte der Gemeinderat bei 13 Ja-, vier Gegenstimmen und einer Enthaltung sein Einvernehmen.