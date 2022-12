Ein Wilderer treibt sein Unwesen in Freudenberg

Freudenberg. Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg traf sich am Montag öffentlich zu einer der regelmäßigen Sitzungen im Sitzungssaal des Rathauses. Bürgermeister Roger Henning führte durch die Sitzung. Den drei Bauanträgen wurden jeweils zugestimmt.

Der erste der Anträge betraf die Änderung eines Waschhallenstandorts innerhalb vorhandener Gebäude inklusive der Vergrößerung des ehemaligen Lagergebäudes auf Gemarkung Freudenberg.

Der zweite betraf eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Rückbau eines Nebengebäudes auf Gemarkung Freudenberg. Beim Einsturz eines Nebengebäudes in der Altstadt war der Dachstuhl zurückgebaut worden, nun folgte der Antrag des Eigentümers auf Rückbau des gemauerten Sockels. Der dritte nahm Bezug auf den Einbau einer Wohnung in die bestehende Lagerhalle mit Neubau eines Carports in Freudenberg. Die Lagerhalle befindet sich in einem eingeschränkten Gewerbegebiet, der Antragsteller ist zugleich Firmeninhaber, der Ausschuss erachtete den Einbau als ausnahmsweise möglich.

Beim Tagesordnungspunkt „Informationen des Bürgermeisters“ übernahm dessen Stellvertreter Lars Keller, denn die Thematik hatte mit dem Forst zu tun, wo Keller bekanntermaßen Fachmann ist. Es gebe einen Wilderer in Freudenberg, so war zu hören, denn es sei ein Reh ohne Kopf aufgefunden worden, die Ausführung sei professionell gewesen. In den letzten beiden Jahren habe es zwei ähnliche Fälle gegeben, das Reh sei im Gewann „Hirtenstein“ aufgefunden worden.

Der Revierförster weise darauf hin, dass Wilderei eine Straftat sei und mit Freiheitsstrafe oder Geld-strafe geahndet werden könne. Die Bevölkerung sei aufgerufen, entsprechende Beobachtungen beim Revierförster oder bei der Polizei zu melden.

Es gab zudem aus den Reihen der Räte kleine Anfragen und Meldungen. So schlug Manfred Zipf vor, die Katzenaugen am Parkplatz an der sogenannten Baracke an der Schule zu erneuern.

Rolf Döhner regte eine Besichtigung der Baustelle des Feuerwehrhauses mit dem Ausschuss an. Die Stadtverwaltung wird eine solche Besichtigung terminieren.

Döhner wollte zudem wissen, ob es 2023 einen „Frühjahrsputz“ geben werde, und hörte, die entsprechende Terminfindung sei noch nicht gemacht. hpw