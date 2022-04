Ein Schätzchen: das Rauch-Schlafzimmer von 1929

Freudenberg. Die neue Ausstellung des Rauchmuseums bietet eine Zeitreise durch 125 Firmengeschichte des Freudenberger Möbelproduzenten. Sie nimmt die Besucher aber zugleich mit in wichtige Ereignisse und den Alltag der verschiedenen Jahrzehnte.

Am Freitag wurde die Ausstellung offiziell eröffnet. Im Vorfeld gab Museumsleiter Wolfgang Sasse im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten einen Einblick in die Bereiche der Ausstellung und ihre Intentionen.

Vor einiger Zeit hatte das Unternehmen aufgerufen, Rauch-Möbel aus der Vergangenheit für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Sasse freute sich, dass dadurch ganz besondere Schätzchen als Leihgabe zur Verfügung stehen. Zu ihnen gehört ein Rauchschlafzimmer aus dem Jahr 1928, dass Familie Gallas aus Freudenberg bereitstellt. Es sei von den Großeltern über die Eltern an die jetzigen Besitzer vererbt worden, die es noch heute nutzen. Als Ersatz habe man ihnen Leihweise ein neues Bett von Rauch bereitgestellt. „Das Schlafzimmer von 1928 ist eine der ersten Fabrikationen im Werk I“, freute sich Sasse über die historisch wertvollen Stücke. Weiterhin stellte die Familie Gallas einen Schachtisch aus dem Jahr 1952 zur Verfügung. „Dieser war damals ein Hochzeitsgeschenk an das Ehepaar Beck“, berichtete Sasse. Eine Familie aus Wörth am Main hat dem Museum die Luxusausführung eines Schlafzimmers von 1954 geliehen. „Die Eltern, die das Schlafzimmer gekauft hatten, waren eine Schifferfamilie, so wurde es nur wenig benutzt und ist wie neu.“ Die Kinder der Schiffer stellten es nun bereit. Zu sehen ist ebenso ein Wohnzimmerbuffet aus dem Jahr 1951. „Dies hatte die Lehrlingswerkstatt im Auftrag eines Rauchmitarbeiters für diesen individuell gefertigt. Es ist ein Unikat.“ Ausgestellt wird auch ein Schrank aus dem Jahr 1964, der sich bereits im Besitz des Museums befand.

Ausführliche Informationen zur Geschichte der Firma Rauch gibt es auf 13 beschrifteten großen Glastafeln. „Für jede Dekade gibt es eine Tafel.“ Sie enthalten neben den wichtigsten Punkten der Firmengeschichte in diesem Jahrzehnt auch Informationen zu damaligen Weltgeschehen und zur jeweiligen Architektur und Mode.

Außerdem gibt es in der Ausstellung verschiedene Fotowände, die bei vielen Besuchern Erinnerungen an ihre Zeit bei Rauch und an die eigenen Rauchprodukte wecken. So gibt es zahlreiche Fotos von Mitarbeitern bei der Arbeit, auf Ausflügen oder Pausen, Produktfotos, Fotos der Werke vom Beginn 1897 bis heute, zur Familie Rauch und zu den Firmenlogos im Wandel der Zeit.

Auch alte Dokumente aus der Firmengeschichte werden gezeigt. Zu jeder Dekade gibt es zudem in Vitrinen passende Objekte wie beispielsweise ein erstes Handy aus den 1970ern, den ersten tragbaren Fernseher, einen Volksempfänger aus den 1930ern, eine Modellgondel aus Venedig aus den 1950er Jahren und vieles mehr. „Die Gegenstände sind Leihgaben des Museums der Dinge Berlin.“

Sasse hatte im Gespräch auch viel zu den unterschiedlichen Produktdesigns der letzten 125 Jahre zu erzählen. „Wir versuchten immer Trends zu treffen.“ Beispielsweise habe man ab Mitte der 1970er verstärkt auf Kleinmöbel als Mitnahmemöbel zum selbstzusammenbauen gesetzt. „Das war die Zeit als Ikea groß wurde.“ Die bisher größten Umstellungen seit Firmengründung habe es 2019/20 gegeben. „Seither konzentrieren wir uns auf das Onlinegeschäft.“ Dazu setze man auf zerlegte, kleinere transportoptimierte Einheiten.

Zu den besonderen Designs verwies er beispielhaft auf die 1960er Jahre, als Polyester- und Hochglanzoberflächen beliebt waren. Ab den 1980er Jahren seien Futonbetten mit flachem Fußteil beliebt geworden ebenso Schlafzimmer mit teilmassiven Möbeln und in den 1990ern ging es um das moderne Wohnen. Ausgestellt sind auch die Katalogseiten unter anderem aus dem Jahr 1937. Eine weitere Tafel zeigt das beeindruckende Wachstum der Firma anhand von Produktionsfläche und Mitarbeiterzahl von einst 120 Quadratmetern und sechs Mitarbeitern auf rund 260 000 Quadratmeter und über 1300 Mitarbeitern heute.