Ein Brückenschlag zwischen Freudenberg und Kirschfurt

Freudenberg. Es waren nur wenige Unterschriften, die am Freitag mitten auf der alten Mainbrücke zwischen Freudenberg und Kirschfurt gegeben werden mussten. Für Freudenberg und seinen Nachbarort jenseits des Mains Kirschfurt bedeuten diese jedoch eine Zukunft mit deutlich weniger Verkehrsbelastung. Mit den Unterschriften unter das Verwaltungsabkommen wurde der letzte Schritt zum Neubau der Mainbrücke und der Umgehungsstraße getan.

Formalitäten sind erledigt

Vor zwei Jahren hätte keiner gedacht, dass es nun so weit ist“, freute sich Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning. Die kompletten Formalitäten seien erledigt, das sei ein großer Anfang.

Die Gemeinderäte von Freudenberg und Collenberg hätten der Vereinbarung jeweils zugestimmt. Zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens hätten bereits erste Probebohrungen stattgefunden. „Das ist ein gutes Zeichen für ein Einwohner.“ Henning zeigte sich zuversichtlich, dass die Verwaltung Ende des Jahres in das Planfeststellungsverfahren eintreten werde. „Wir hoffen, dass nicht mehr all zu viel Wasser den Main hinunterfließt, bis die Baumaßnahme abgeschlossen wird.“

Prof. Wolfgang Reinhart, Vizepräsident des Landtags Baden-Württemberg, stellte fest: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Brücken würden Menschen verbinden. Dank sprach er dem Land Bayern und dem Landkreis Miltenberg als beteiligte Nachbarn aus. Der Staatsvertrag zeige, Länder haben auch Staatsqualität. Bayern trage rund zwei Drittel der Maßnahmenkosten, den Rest finanziert Baden-Württemberg. „Bereits 1957 gab es erste Pläne für ein solches Projekt“, erinnerte Reinhart an einen sehr langen Prozess. Nun werde das Vorhaben endlich realisiert.

Ein Novum sei, dass nach bayrischem Recht auch auf der baden-württembergischen Seite geplant und gebaut werde. „Freudenberg ist dem Land lieb und teuer“, verwies der Politiker auf die umfangreiche Förderung für die Projekte in der Kleinstadt.

Berthold Rüth, Landtagsabgeordneter im bayrischen Landtag, erinnerte daran, dass viel Arbeit bis zur Unterzeichnung nötig gewesen sei, es sehr viele vor-Ort-Termine gegeben und viele Landtagsbeschlüsse gebraucht habe. „Auf regionaler Ebene ist es immer gelungen, gut zusammenzuarbeiten“, sagte er. Diese Gemeinschaft vor Ort sei auch der Garant für den jetzigen Erfolg gewesen.

Jens Marco Scherf, Landrat des Landkreis Miltenberg, sprach von einem ganz großen Projekt für die gesamte Region. Das lange Verfahren habe sich negativ auf die Glaubwürdigkeit der Politik und das Vertrauen der Bürger in diese ausgewirkt. „Der heutige Tag ist deshalb ein wichtiges Zeichen.“ Scherf zeigte sich dankbar, dass die Abstimmungen über Länder- und Parteigrenzen hinweg so gut funktionierten. Die Zusammenarbeit auf verschiedenen politischen Ebenen und über Parteien hinweg und der jetzige Projekterfolg stärke das Vertrauen der Bürger in die Politik wieder. „Es ist auch ein wunderbarer Tag für die Landkreise. Uns verbindet viel, vor allem im Bereich Mobilität.“ Er dankte allen Beteiligten auch dafür, dass sie nie das Vertrauen verloren.

Christoph Schauder, Landrat des Main-Tauber-Kreis, sprach von einem Jahrhundertprojekt. Es sei ein absolut gelungenes Beispiel für die ausgezeichnete Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg. Er verwies auf die Verkehrsbelastung von Freudenberg und die Bedeutung einer Entlastung. „Wir haben eine wichtige Transitstrecke vorangebracht.“ Dankbar war er, dass der baden-württembergische Landtag den Staatsvertrag noch in der letzten Legislaturperiode beschloss. Sonst hätte man von vorne beginnen müssen. „Ich freue mich sehr, das Projekt in den kommenden Jahren begleiten zu können.“ Wenn die neue Brücke steht, müsse man sich kluge Gedanken machen, wie der für den Tourismus notwendige Radverkehr über die alte Brücke zu führen ist.

Collenbergs Bürgermeister Andreas Freiburg erklärte, man werde auch zukünftig die Nähe und Freundschaft zwischen Freudenberg und Kirschfurt pflegen. „Zum Schluss wurde beim Verfahren ein Turbo eingelegt und man hatte das Gefühl, es bewegt sich etwas“, resümierte er. Bei vor-Ort-Terminen mit den Planern sei auch schon nach möglichen Trassen für die Baumaßnahmen geschaut worden.