Drogenfandung in Miltenberg: Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Miltenberg. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg nahm in der Nacht zu Montag einen Mann fest, dem vorgeworfen wird, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 28-Jährige am Montagvormittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ.

AdUnit urban-intext1

Ermittlungen der Polizeiinspektion Miltenberg erhärteten den Verdacht, dass ein 28-Jähriger größere Mengen Rauschgift in seiner Wohnung aufbewahrt und dieses gewinnbringend weiterveräußert. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Nacht zu Montag fanden die Rauschgiftfahnder rund 130 Gramm Haschisch, 450 Gramm Amfetamin und 800 Gramm Marihuana sowie zahlreiche Hieb- und Stichwaffen.

Beamte der Kripo Aschaffenburg nahmen den Mann vorläufig fest und beschlagnahmten die Waffen und das Rauschgift. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 28-Jährige am Montagvormittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.

Der Mann wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zu den Hintermännern des 28-Jährigen. pol

AdUnit urban-intext2