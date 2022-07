DLRG eröffnete Freudenberger Ferienspiele

Freudenberg. Die Ferienspiele in Freudenberg haben begonnen. Die DLRG-Ortsgruppe hatten am Mittwoch eine Bootstour auf dem Main organisiert. 25 Kinder genossen nach einer kurzen Einführung die Fahrt mit einem Motor- und einem Schlauchboot. Das Durchfahren der Schleuse war für die Mädchen und Jungen ein besonderes Erlebnis. Weiter ging es zu einem kleinen Bootsanleger, wo es Bratwürstchen gab. Wer wollte, konnte sich im Main abkühlen oder eine Runde mit dem Motorboot drehen. Da war es kein Wunder, dass nach zweieinhalb Stunden niemand so recht nach Hause wollte. hpw/Bild: Wagner

