Die Welt in friedlicheren Ort verwandeln

Freudenberg. „Zukunftsplan Hoffnung“ lautete in diesem Jahr das Motto des Weltgebetstags der Frauen, der vom Weltgebetstagskomitee der Frauen von England, Wales und Nordirland vorbereitet wurde. In Freudenberg fand der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gestaltung übernahmen zehn Frauen der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde. Der Gottesdienst wurde diesmal auch zur intensiven Gebetsunterstützung für die Ukraine und alle, die unter Krieg und Gewalt leiden, genutzt.

Dem globalen „Weltgebetstagsteam“ sind gewaltfreie Konfliktlösung, nachhaltige Friedenssicherung und die Einbeziehung von Frauen in Friedensverhandlungen ein wichtiges Anliegen. Dementsprechend unterstützt das Team von England-Wales und Nordirland schon seit vielen Jahren Frauenorganisationen, die sich in den Krisen- und Konfliktregionen der Welt aktiv für Frieden, Friedenssicherung und Demokratie einsetzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dazu gehören aktuell Projekte zum Beispiel in Lateinamerika (El Salvador, Kolumbien), Zentralafrika (Demokratische Republik Kongo), auf dem Westbalkan (Bosnien und Herzegowina) sowie im Nahen Osten (Irak, Libanon, Palästina, Israel).

Das Team ist davon überzeugt, dass gerade engagierte und organisierte Frauen, Friedens- und Menschenrechtsaktivistinnen auf lange Sicht die Welt zu einem sichereren und friedlicheren Ort machen. In diesem Sinne wurde im Gottesdienst in Freudenberg um eine Kollekte gebeten, mit der diese engagierten Frauenvereine weltweit unterstützt werden sollen. zug