Der Spielfilm der Sternendetektive feierte am Wochenende erfolgreich seine Premiere. Die Jungen und Mädchen, die in „Die Sternendetektive – Sternenband“ die Zuschauer mit in eine spannende Geschichte rund um Nachwuchsdetektive, Abenteuer und Freundschaft nahmen, standen am Samstag im Mittelpunkt.

Mit rund hundert geladenen Gästen wurde in der Turnhalle Freudenberg die Premiere des über

...