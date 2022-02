Die Rechte der Kommune wahren

Freudenberg. Schon länger beschäftigt sich der Freudenberger Gemeinderat mit dem Neuaufschluss einer Kieslagerstätte am Tremhof samt Errichtung einer Schiffsverladestelle am Mainufer. Damit einher sollen die Verlegung der Landesstraße 2310 und der Neubau eines Radwegs auf der Gemarkung Boxtal gehen. Insgesamt 17 Punkte hatte die Verwaltung als Beschlussvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt der Ssitzung der Mandatsträger am Montag ausgearbeitet.

Die Eingaben der Bürgerinnen und Bürger sowie der Nachbarkommunen ließen kein anderes Vorgehen zu, als sich Hilfe von Fachanwälten zu suchen. Als Trägerin öffentlicher Belange war die Stadt im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gefragt worden. Die Verantwortlichen brachten nun die Punkte zu Papier, die zur „Sicherstellung der Wahrung der Rechte der Stadt Freudenberg“ nötig sind, wie Bürgermeister Roger Henning betonte.

Rohstofftransport per Schiff

So soll der Bauwerber verpflichtet werden, den Transport der gewonnenen Rohstoffe ausschließlich per Schiff zu organisieren. Eine Ausnahme könne man sich nur vorstellen, wenn der Main aufgrund von Hochwasser oder Niedrigwasser nicht schiffbar ist.

Außerdem soll geprüft werden, ob der vorgesehene Retentionsraum auch für zukünftige Infrastrukturmaßnahmen genutzt werden kann.

Die Stadt wird darauf dringen, dass der Abtransport von der Lagerstätte zum Verladehafen ausschließlich über Förderbänder erfolgt, wie bei der Vorstellung des Projektes im Gemeinderat ausgeführt. Eigentlich selbstverständlich soll eine wiederkehrende Prüfung zum Schutz des Grundwassers für den Lagertank und die Tankfläche der Betriebstankstelle sein sowie eine Festlegung der Betriebszeiten auf den Zeitraum von 7 bis 18 Uhr an Werktagen.

Auf Wunsch von Dorfprozelten soll möglichst auf den Einsatz einer Vorbrecheranlage zur Konditionierung des Rohstoffs verzichtet werden und die Staubvermeidung Vorrang haben.

Bei der Verfüllung sei darauf zu achten, dass nur sogenanntes Z0-Material genutzt wird und die Verfüllung abschnittsweise erfolgt. Nötig sei auch eine Sicherheitsleistung seitens des Betreibers zu fordern, damit – falls er insolvent geht – die Verfüllung auf jeden Fall gesichert ist.

Die Sperrung der Landesstraße 2310 müsse während er Bauphase auf ein Minimum reduziert werden. Falls möglich solle man eine halbseitige Sperrung bevorzugen. Dabei müsse man die Stadt möglichst frühzeitig benachrichtigen, um die Rettungswege für Feuerwehr und Krankenwagen anzupassen. Zudem soll immer gewährleistet sein, dass der Tremhof straßenmäßig erreichbar ist.

Radweg soll breiter werden

Im Zusammenhang mit der Verlegung der Landesstraße 2310 soll eine komplett barrierefreie Bushaltestelle mit Querungshilfe geschaffen werden und nicht so eine „Glashaltestelle“ wie aktuell im Plan vorgesehen, wurde weiter gefordert. Zudem will man darauf hinwirken, dass der neue Radweg statt der geplanten 2,5 Meter Breite auf drei Meter ausgedehnt wird. Die Dimensionierung der Landesstraße 2310 sollte nicht nur für ein 100-jährliches Hochwasser sondern besser für ein Extrem-Hochwasser und Starkregenereignisse ausgelegt werden. Die Ereignisse im Ahrtal im vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass Handlungsbedarf bestehe.

Schutz vor Lärm und Staub

Außerdem soll der Auftragnehmer gewährleisten, dass ein Schutz vor Lärm- und Staub während der Bauarbeiten vorgesehen wird und die Arbeiten nicht in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen in der Nähe des Tremhofs ausgeführt werden.

Bürgermeister Henning will die einstimmige Entscheidung des Rats als „deutliches Signal“ an das Landratsamt verstanden wissen. Der Erörterungstermin sei für Ende April/Anfang Mai vorgesehen.

In diesem Zusammenhang berichtete der Bürgermeister, dass sich der Gemeinderat gegen die Montage einer Infotafel des RatNetz BW aus Gründen der Verkehrssicherheit für Radfahrer entschieden habe. Der Entwurf enthalte, trotz ausdrücklichem Widerspruch der Stadtverwaltung, eine erhebliche Gefahr für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen aufgrund des fehlenden Lückenschlusses auf der abgebildeten Strecke Freudenberg – Wertheim und wegen des fehlenden Hinweises auf den parallel verlaufenden zertifizierten Mainradweg. mae