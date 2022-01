Die Lage ist besser als gedacht

Freudenberg. Die Vorstellung der Ergebnisse aus der Straßenbefahrung und der Haushaltsentwurf 2022 waren Themenschwerpunkte der öffentlichen Sitzung des Freudenberger Gemeinderats am Montagabend in der Baracke an der Lindtalschule.

Mit Blick auf die Straßenbefahrung betonte Bürgermeister Roger Henning, die Stadt warte sehnsüchtig auf das Ergebnis. Man könne sich freuen, denn das sei nicht gar so negativ. Der online zur Sitzung zugeschaltete Diplom-Wirtschaftsingenieur Steve Szatmári-Zink (Büro Lehmann + Partner, Erfurt) erklärte, die gesamte Auswertung sei inzwischen übergeben, technische Parameter seien geklärt. Es wurden über 50 Kilometer Straßen analysiert, die in der Baulast der Stadt liegen.

Im Freudenberger Gemeinderat notiert Fachbereichsleiter Markus Tremmel unterrichtete in der Sitzung des Freudenberger Gemeinderats am Montag in der Baracke an der Lindtalschule über eine unvermutete Prüfung der Stadtkasse mit Zahlstellen am 16. Dezember 2021. Alles sei kontrolliert worden, „es gab keine Abweichungen“. Bürgermeister Roger Henning sprach den Mitarbeitern Lob und Anerkennung aus. Der Gemeinderat erteilte einstimmig sein Einvernehmen zum Antrag auf Auffüllung von Flurstücken im Außenbereich der Gemarkung Freudenberg zur Anlage von Magerrasen auf einer Fläche mit insgesamt 4659 Quadratmetern gegenüber dem Werk 3 der Firma Rauch. Es handelt sich um eine naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für das Projekt Windpark Freudenberg. Verwaltungsmitarbeiterin Irina Friesen ergänzte, der Boden sei vom Fachberater begutachtet worden. Wie der Bürgermeister informierte, vertritt die Stadt Freudenberg weiterhin die Jagdgenossenschaften. Henning informierte, die Stadt Freudenberg für die Digitalisierung der Schulen 32 000 Euro Fördermittel aus dem vom „Digitalpakt Schule“ erhalten hat. Entsprechend der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH sollen im Bereich Freudenberg Glasfaseranschlüsse für öffentliche Gebäude gelegt werden. So könne man sich zukunftsfähig aufstellen, meinte Henning. Auf eine entsprechende Anfrage erläuterte der Bürgermeister, der Rechtsstreit zum Hochwasserschutz/Mauer sei abgeschlossen. Ein Bürger wies darauf hin, dass durch den Neubau von Häusern entstehe im Bereich Odenwaldring/Ecke Brennplatz eine schwierige Situation. Er regte an, der Sachverhalt bei der nächsten Verkehrsschau zu berücksichtigen. hpw

Ein wesentlicher Punkt sei Erfassung der Realflächen und deren Zustands gewesen. Substanzschäden seien detailliert aufgenommen worden, so der Experte. Aus den gesammelten Daten sei eine Zustandsbewertung hervorgegangen. Diese reichte von „wie neu“ über „mittelfristig Handlungsbedarf“ bis „müsste gesperrt werden“. Die Ergebnisse wurden für die Ortsteile und das gesamte Gemeindegebiet zusammengefasst, so Szatmári-Zink. Insgesamt sei es „ein gutes Ergebnis“. Weniger als ein Fünftel der Straßen seien sanierungsbedürftig. Der Experte sah vier Schwerpunkte, wo akut Handlungsbedarf bestehe: den Odenwaldring (Freudenberg), die Eidelsgasse (Rauenberg), die Philipp-Larens- und die Doktorstraße (beide in Freudenberg). Die Daten könnten insgesamt ein Gesamtbild vermitteln, wie künftig für einen Zeitraum X die Planung aussehen soll.

Der Bürgermeister sagte, man wolle wegkommen von subjektiver Einschätzung. Zahlen, Daten, Fakten stünden umfangreich zur Verfügung und zeigten einen Sanierungsstau an. Handlungsbedarf sei vorhanden. Spannend bleibe die Einholung von Fördermitteln. Ratsmitglieder freuten sich über die technischen Möglichkeiten. Diese machten Entscheidungen leichter.

Zum Haushaltsentwurf 2022 sagte der Bürgermeister, dass das Gremium über diesen im Februar abstimmen werde. 2021 und 2022 seien doch etwas besser als geplant. Es gebe große Bausteine wie das neue Feuerwehrgerätehauses für 2,7 Millionen Euro. Henning: „Wir arbeiten ab, was wir können.“

Markus Tremmel vom Fachbereich Finanzen meinte, die Überleitung von der Kameralistik auf Doppik sei ein lebender Prozess. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge werde auf 10,478 Millionen Euro veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen auf 10,655 Millionen Euro. Somit veranschlage ein ordentliches Ergebnis von minus 177 000 Euro. Die Kreditermächtigung sei in Höhe von 750 000 Euro vorgesehen.

Mit Blick auf die ordentlichen Erträge meinte Tremmel, die Konjunktur laufe besser, „es wird besser negativ“. Die aktuelle Zahl der Einwohner Freudenbergs gab er mit 3730 und den Schuldenstand der Kommune mit 7,284 Millionen Euro an.

Der Bürgermeister ergänzte, die Kreisumlage gehe nach oben und die Stadt Freudenberg werde durch die Doppik wie ein Unternehmen behandelt. Ohne Abschreibung läge ein positives Ergebnis vor. Dem Gemeinderat sei wichtig, dass es keine Grundsteuererhöhung gebe. Zum Bereich „Personalkosten“ meinte Henning, die Pflichtaufgaben würden immer mehr, „wir sind an einer absoluten Grenze angekommen“. Gedanken mache man sich über eine Umschuldung.

Der Bürgermeister unterstrich, der geplante Haushalt 2022 sei positiver als der zuvor. Eigentlich müsse noch viel mehr investiert werden: „Das Schiff hält Kurs“. hpw