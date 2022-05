Das Leben in Baden-Württembergs afrikanischem Partnerland Burundi erforscht

Freudenberg. Erstmals veranstaltete der Freudenberger Verein Junge Forscher Main-Tauber am Samstagvormittag eine Kinderuni in der Baracke an der Lindtalschule als öffentliche Veranstaltung. Einleitend lernten die Kinder den Verein und die Angebote für seine Jugendmitglieder kenne. Danach ging es auf eine Reise nach Burundi, dem afrikanischen Partnerland von Baden-Württemberg. Huba-Mang hatte viele Gegenstände aus Burundi mitgebracht, die die Kinder anschauen und ausprobieren konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kinderuni-Referentin Elisabeth Huba-Mang lebte und arbeitete zusammen mit ihrem Ehemann als Entwicklungshelfer in den 1980er Jahren sechs Jahre lang in Burundi. Noch heute pflegt sie intensive Kontakte zu den Menschen dort. Mit einem Video von Trommlern aus Burundi brachte sie die jungen Forscher in die richtige Stimmung.

Bei der Kinderuni der Jungen Forscher Main-Tauber Freudenberg konnten die Kinder Burundi mit allen Sinnen erfahren. Referentin Elisabeth Huba-Mang aus Boxtal hatte dazu viele Gegenstände aus dem Land mitgebracht. © Birger-Daniel Grein

„Trommeln gehört in Burundi zu jedem großen Fest“, berichte sie. Jedes Dorf und auch Schulen hätten Trommelgruppen. Die schweren Holztrommeln würden auf dem Kopf transportiert. Zu den Auftritten gehörten auch akrobatische Elemente.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit ihrem Aufenthalt habe sich an der Situation in Burundi nur wenig verändert, erklärte Huba-Mang. Burundi sei einer der kleinsten Staaten Afrikas und kleiner als Baden-Württemberg. Mit 435 Einwohnern pro Quadratkilometer sei es aber deutlich dichter bevölkert als Baden-Württemberg (311 Einwohner pro Quadratkilometer). Burundi sei ein sehr armes Land. „Nur in vier Ländern der Welt sind die Menschen ärmer.“ Liege die Lebenserwartung in Deutschland bei durchschnittlich 75 bis 80 Jahren, würden die Menschen in Burundi im Schnitt nur 62 Jahre alt. Das Land habe eine junge Bevölkerung, „45 Prozent der Einwohner sind jünger als 15 Jahre“. Gesprochen werde im Land neben Französisch die Sprache „Kirundi“, erklärte die Expertin weiter. Gemeinsam mit den Kindern wurde die Begrüßung in dieser Sprache geübt. „Die Begrüßung Amahoro heißt Friede sei mit dir.“

Wie die Referentin mit Fotos verdeutlichte, sind auch in der Landeshauptstadt Gitega die Lebensverhältnisse arm. Die Mehrheit der Menschen in Burundi lebe von der Landwirtschaft. Gearbeitet werde von Hand; unter anderem mit der Harke. Huba-Mang: „Das machen meist die Frauen.“ 70 Prozent der Einwohner seien Christen, die Mehrheit Katholiken.

Mit Blick auf die Partnerschaft von Baden-Württemberg und Burundi verwies sie auf die Entwicklung gemeinsamer Projekte: „In Freudenberg verkaufen wir zum Beispiel fair gehandelten Kaffee aus Burundi.“

Weiter lernten die Juniorstudenten zwischen acht und elf Jahren, dass Kühe in Burundi eine große Bedeutung haben. Sie dienen vor allem als Milchlieferant, aber auch Fleisch. Haut und Hörner nutze man ebenfalls. Die Menschen leben in kleinen Häusern. „Meist Vater und Mutter mit mindestens zwei Kindern. Auch Oma und Opa leben oft mit im Haus.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auf weiteren Fotos zeigte die Referentin unter anderem die Landschaft Burundis und die traditionelle Kleidung. Diese werden zum Teil aus geklopfter Baumrinde gefertigt. Entsprechende Stoffe hatte sie mitgebracht. Das Hauptverkehrs- und Haupttransportmittel in Burundi ist i das Fahrrad, auf dem auch große Dinge transportiert werden. „Über 50 Prozent der Straße sind noch nicht asphaltiert.“ Die Kinder probierten aus, wie man ein Gefäß auf dem Kopf tragen kann.

Auch auf die Ernährung ging Huba-Mang ein. Zu den wichtigsten Lebensmitteln Burundis zählten Bananen und Kochbananen. „Die Menschen arbeiten und essen auch gerne zusammen“, berichtete sie.

Zum Alltagsleben der Kinder sagte sie, die Grundschule ginge von der ersten bis zur neunten Klasse und ist seit 2005 kostenlos. Allerdings sei eine Schuluniform Pflicht. Diese müssen die Familien kaufen. „Die Schuluniformen werden größer gekauft, damit die Kinder hineinwachsen.“ In einer Klasse werden bis zu 80 Kinder von einer Lehrkraft unterrichtet. Für einige Juniorstudenten mag Huba-Mangs Aussage, dass Kinder in Burundi gerne zu Schule gehen, überraschend geklungen haben. Doch in dieser Zeit müssen sie nicht zu Hause mitarbeiten. Zu ihren Aufgaben in der Familie gehören beispielsweise das Hüten der Ziegen, das Wasserholen aus Bächen und das Herbeitragen von Essen.

Auch auf die Umweltsituation im Land ging sie ein. Sie berichtete den Kindern vom starken Rückgang der Wälder und Vegetation in den vergangenen 30 Jahren zugunsten landwirtschaftlicher Flächen. Holz werde vor allem für das Feuer zum Kochen benötigt. Problematisch sei, dass die Felder mit ihrer Hanglage Erdrutsche begünstigen, die wiederum oft Häuser mitrissen. Weiter ging Huba-Mang auf die Verschmutzung des Tanganjikasees durch Plastik ein. Der See grenzt an fünf Länder. Durch die Erdrutsche gelange auch viel Erde in ihn, so die Referentin. Damit gebe es mehr Hochwasser.

Auch auf Folgen von Hochwasser, sowie dem Abbau seltenere Erden ging sie ein. Als Beispiel für Nachhaltigkeit in Burundi berichtete sie über ein Baumpflanzprojektprojekt entlang von Wegen, Feldern und Schulhöfen. Weiter erzählte sie von Projekten zum Bau von Biogasanlagen, an denen sie mitwirkte. Die Anlage stelle unter anderem aus Dung und Toilettenabwasser Biogas her, das beim Kochen das Holz ersetzen soll.

Im Anschluss an den Vortrag baute jedes Kind unterstützt von den Ehrenamtlichen des Vereins einen kleinen Solarofen – eine Alternative für das Kochen mit Holz. bdg