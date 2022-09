Bürgerschaft noch mehr in die Prozesse mit einbeziehen

In den letzten acht Jahren wurde in Freudenberg viel bewegt. Die Richtung stimmt, die begonnenen Projekte gilt es fortsetzen. Besonders am Herzen liegt mir dabei aber, die Bürgerschaft noch mehr in die Prozesse mit einzubeziehen.

Klassische hierarchische Strukturen mit fixierten Zuständigkeiten in der Verwaltung sind nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mir deswegen auf die Fahne geschrieben, den Mitarbeitern das Thema agile Verwaltung näher zu bringen.

In meiner ersten Amtszeit als Bürgermeister habe ich mir folgende Ziele gesetzt: Neben der Fertigstellung der laufenden Projekte (erster Teil der Verkehrsentlastung der Altstadt von Freudenberg, Entwicklung Gelände Rauch Werk I, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, …) sollten die Planungen für den 2. Teil der Verkehrsentlastung in der Endphase sein und die Bevölkerungszahl von Gesamtfreudenberg eine 4 am Anfang stehen haben. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED und das Anbringen von Solar auf städtischen Liegenschaften stehen ebenso auf der Agenda wie ein Wärmekonzept für die Altstadt.

Weitere Ziele würde ich zusammen mit dem Gemeinderat gerne unter das Motto: „Mehr Investitionen in Menschen und Umwelt anstatt in Steine“ stellen.

Der Sanierungsstau bei Straßen und im Bereich Wasser und Abwasser wird die nächsten Jahre aber erhebliche Finanzmittel binden. Für künftige Projekte wird es deswegen, neben der Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten, immer mehr auch auf bürgerschaftliches Engagement ankommen.

Indem sie mir am 2. Oktober ihre Stimme geben, entsteht eine Win-Win-Situation: Win für Freudenberg: Die Bürger bekommen einen bürgernahen, empathischen und kompetenten Bürgermeister, der sich mit allem, was er hat, für Freudenberg mit den Ortsteilen Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und Wessental einsetzt. Win für mich: Ich bekomme meinen Traumjob als Bürgermeister meiner Heimatstadt.