Bürgermeisterwahl Freudenberg: Urnengang findet am 2. Oktober statt

Bürgermeister Roger Henning informierte, der Verwaltungsausschuss habe beschlossen, die Stelle des „Sekretariats Bürgermeister“ mit Janina Bambach zu besetzen.

Henning verwies auf die Entscheidung des Verwaltungsausschusses, dem SC Freudenberg zur Sanierung der Fenster des Sportheims einen Zuschuss in Höhe von 3714 Euro zu gewähren.

Der Bürgermeister ließ zudem wissen, dass der Verwaltungsausschuss beschlossen hat, verschiedene Räume und Freiflächen für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen festzulegen und zu widmen. Er nannte den Sitzungssaal Bauteil C im Rathaus Freudenberg, den Sitzungssaal Gemeinderat im Rathaus Freudenberg, den Rathauskeller, das Foyer Eingang Amtshaus, die Burg Freudenberg, das Gelände Vereinsheim Angelsportverein Freudenberg mit Außengelände, das Gemeindezentrum Boxtal, das Gemeindezentrum Ebenheid, das Rathaus Rauenberg, das Gemeindezentrum Wessental sowie den Tremhof.

Rathaus-Chef Henning äußerte, dies sei hoffentlich die letzte Sitzung hier in der Baracke an der Lindtalschule. Man wolle die Baracke den Vereinen als Veranstaltungsraum zurückgeben, Versammlungen könnten wieder im Sitzungssaal abgehalten werden. Allerdings könne es möglich sein, dies wieder ändern zu müssen, räumte der Bürgermeister ein.

Henning nannte einen Zuwendungsbescheid bezüglich der Förderung der Kanalsanierung am Stadteingang Süd in Höhe von 58 600 Euro, was 80 Prozent der Kosten von 73 284 Euro bedeute. Dort bestehe dringender Handlungsbedarf, eine Riesenbaustelle werde erwartet.

Der Bürgermeister bedauerte, dass der Antrag auf Förderung bei der Kanalsanierung Ebenheid wegen Überzeichnung abgelehnt wurde, es sei zu wenig Geld im Topf. Da müsse man sich drüber Gedanken machen, pointierte Henning. Die Stadt werde einen neuen Antrag stellen.

Als positiv kennzeichnete der Bürgermeister, dass das Kindergartenprojekt auf dem Weg sei. Der Bauwagen dürfe bestellt werden, großer Dank gelte der Verrechnungsstelle. Dies sei eine ganz tolle Sache für alle drei Kindergarteneinrichtungen. Die Wogen seien geglättet, Mittel und Gelder für das innovative Projekt frei gegeben.

Hartmut Beil äußerte sich zu dem neuen Metallsteg über den Wildbach in Boxtal, welcher den gerne genutzten Rundweg nun gefahrloser werden lasse. Es sei davon auszugehen, dass dieser an Fronleichnam 2022 frei sei.

Margarete Schmidt informierte über ein neues Angebot der jungen Forscher Main-Tauber. In der Kinder-Uni gebe es am Samstag, 14. Mai, ab10.30 Uhr in der Baracke Freudenberg eine erste Vorlesung über das Leben in einem besonderen Land. Henning ergänzte, das Familienbüro unterstütze.

Rolf Döhner wollte hinsichtlich des Flächennutzungsplans wissen, wann mit dem Beginn eines Baugebiets in Boxtal zu rechnen sei. Der Bürgermeister antwortete, der Plan liege zur Genehmigung beim Landratsamt, zuerst aber müsse man an Flächen rankommen.

Döhner stellte den Antrag an die Verwaltung zu erarbeiten, wie Trinkwasser gespart werden könne und welche Fördermöglichkeiten es gebe. Henning nahm dies gerne mit auf.

Aus dem Gremium heraus gab es Informationen über die Situation rund um die Seen, wonach im Naturschutzgebiet Zelte aufgebaut würden, Autos hin- und abfahren, mit Angelkarten in Massen campiert werde. Henning meinte, das Gelände könne nicht komplett abgeriegelt werden, Beschwerden landeten im Bereich Ordnungsrecht, aber ohne Personal sei es nicht machbar.

Ellen Schnellbach bezeichnete es als leichtes Ärgernis, dass die neuen Wasserhähne am Friedhof spärlich liefen.

Lars Kaller berichtete über ein unerfreuliches Nassschneeereignis, welches zu 1000 Festmeter Schneebruchschäden geführt habe. Diese Menge bedeute acht Prozent des Jahreshiebs. Die Schäden würden aufgearbeitet, es gebe Wanderwege, die noch zu lägen und nicht passierbar sind, „wir können nicht überall gleichzeitig sein“. hpw