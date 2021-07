Bürger sollen sich an Projekt in Freudenberg beteiligen

Freudenberg. Gemeinschaft leben – endlich können zu diesem wichtigen gesellschaftlichen Thema wieder in Freudenberg und den Ortsteilen Veranstaltungen mit Bürgern stattfinden.

Im Rahmen des Projekts „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschafter“ (IBEZ) der Führungsakademie Baden-Württemberg in Kooperation mit der Stadt Freudenberg, finden hierzu am Freitag, 23. Juli, und am Samstag, 24. Juli, Informationsveranstaltungen statt.

Nach monatelangem digitalen Austausch und einer Präsenzrunde in der „Baracke“ der Lindtal-Schule soll das Projekt weiter vorangebracht werden.

Dabei sollen Bürger der Stadt Freudenberg in einer offenen offenen Gesprächsrunde eingebunden werden. dafür plant die Arbeitsgruppe in allen Ortsteilen und in Freudenberg jeweils eine zweistündige Veranstaltung.

Hierbei werden die bisherigen Projektideen und Ergebnisse präsentiert und neue Ideen und Anmerkungen aufgenommen. Die Weiterentwicklung des Projektes steht vor allem im Vordergrund der Veranstaltung.

Am Freitag, 23. Juli, befindet sich die Arbeitsgruppe in Ebenheid von 16 bis 18 Uhr am Gemeindezentrum und in Rauenberg von 18.30 bis 20.30 Uhr an der Eichwald-Grundschule.

Am Samstag, 24. Juli, befindet sich die Arbeitsgruppe in Freudenberg von 11 bis 13 Uhr auf dem REWE Parkplatz, danach in Boxtal von 14 bis 16 Uhr am Gemeindezentrum und abschließend in Wessental von 16.30 bis 18.30 Uhr am Gemeindehaus.

Die Bürger sind herzlich eingeladen. Ein Mund-Nasenschutz ist zu tragen. pm

