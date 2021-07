Boxtaler Sänger kreativ bei Umsetzung der Proben

Boxtal. Corona hat die Welt ausgebremst, privat und natürlich auch im Vereinsleben. Letzteres trifft noch mehr zu, wenn die Vereine zur Ausübung ihrer Aktivitäten überwiegend auf geschlossene Räumlichkeiten angewiesen sind – und das ist bei Gesangvereinen im Normalfall nun mal so. In Boxtal wollte man sich damit aber nicht einfach so abfinden und hat von Anfang an über Alternativen nachgedacht, die sich auch mit den jeweils geltenden Richtlinien vereinbaren ließen.

Der Sängerbund Badisch-Franken (SBF) wiederum wollte seine Mitgliedschöre vom Beginn der Pandemie an unterstützen und zu vielleicht etwas außergewöhnlichen Maßnahmen in dieser Zeit ermuntern und hat deshalb bei seinen Mitgliedsvereinen für besondere Ideen und deren Umsetzung einen kompletten Chorsatz nach eigener Auswahl ausgelobt. Der Gesangverein „Frohsinn“ Boxtal konnte dabei mit seinem Konzept ganz vorne landen. Hier wird bereits seit dem Juni 2020 geprobt, aus Platzgründen zunächst in der Kirche und mit dem entsprechenden Abstand. Gereinigt, desinfiziert und gelüftet wurde vor und nach den Proben, mit Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Kirche und in den Singpausen.

Kontakt wurde per WhatsApp gehalten, Notenblätter per Rundschreiben verteilt und inzwischen bringen die Sänger ihre eigenen Mappen zur Probe mit. Die einzelnen Chorproben werden von mehreren Kurzpausen unterbrochen. Das Hygienekonzept wurde vom Pfarrgemeinderat und dem Bürgermeister akzeptiert.

Neulich fand schließlich die Preisübergabe statt. SBF-Präsident Wolfgang Runge überreichte im Rahmen einer Probe der Chorleiterin Eleonore Klein die Sammlung „Chansons für morgen, Sonderedition 2020, für dreistimmigen Gemischten Chor mit Klavierbegleitung und Klavierpartitur“. erha

