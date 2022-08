Boxtaler Frauengemeinschaft wird aufgelöst

Boxtal. Fast 50 Jahre lang bestand die Katholische Frauengemeinschaft KFD Boxtal. In dieser Zeit war ihr Engagement für ihre Mitglieder und Projekte in der Ortschaft und weltweit groß. In der außerordentlichen Hauptversammlung haben die Mitglieder nun der Gruppe beschlossen.

„Die Vorstandsmitglieder konnten ihre Ämter aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr weiterführen“, begründete die Vorsitzende Barbara Krebs die Entscheidung. Das Vorstandsteam bestand neben Krebs aus Schriftführerin Mechthild Fenz, Kassiererin Anita Hauck und den Beisitzerinnen Anita Grein und Sylle Kessler. Alle seien zwischen 65 und 78 Jahren alt. Das Durchschnittsalter der Mitglieder der KFD Boxtal liege bei 76 Jahren, ergänzte die Vorsitzende.

Bereits im Herbst 2021 sei klar gewesen, dass der Vorstand nicht weitermachen könne. Man habe jüngere Mitglieder angesprochen und im Oktober einen Aufruf gestartet. Krebs: „Beides bleib erfolglos.“ Anfang 2022 sei dann klar gewesen, es bleibe nur die Auflösung. „Das war eine traurige Entscheidung.“ Das Vorstandsteam bedauere, dass es bei den jungen Frauen kein Interesse an der KFD gebe.

An der außerordentliche Hauptversammlung nahmen 15 der 49 Boxtaler kfd-Frauen teil. Der Auflösungsbeschluss, der zum 30. September wirksam wird, erfolgte einstimmig.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickte Barbara Krebs auf die vielen Aktivitäten in den fast fünf Jahrzehnten zurück. Gegründet hatten die Kfd Boxtal 38 Frauen am 31. Januar 1973. Geleitet wurde die versammlung damals von Schwester Felicitas Reuter, ehemalige Referentin für Frauenarbeit des Dekanats Tauberbischofsheim. Zur ersten Vorsitzenden wurde Dora Berberich gewählt. Sie wirkte bis 1978. Bis 1999 folgte ihr im Amt Maria Eckert, danach Waltraud Geier (bis 20211). Seither führte Krebs die Frauengemeinschaft. Aufgabe der kfd sei es, Frauen in der Pfarrei in ihrem Selbstverständnis zu stärken und sie bei ihren Aufgaben in Ehe, Familie, Kirche und Gesellschaft zu stärken, so Krebs. Man habe viele Veranstaltungen für die Mitglieder, aber auch die Ortschaft organisiert. Außerdem unterstützte man verschiedene Projekte einmalig oder regelmäßig finanziell.

So gab es unter anderem lange jedes Jahr närrische Nachmittage für die Mitglieder im Gemeindezentrum. Öffentliche Vorträge informierten über soziale, religiöse und praktische Themen. Außerdem beteiligte man sichan den Seniorennachmittagen und den Weltgebetstagen und veranstaltete Marienandachten. Fester Bestandteil des Programms waren auch Ausflüge. Zudem übernahm die Gruppe die Bewirtung bei verschiedenen Festen.

Nach der Jahrtausendwende seien die Aktivitäten etwas weniger geworden, da die jüngeren Mitglieder alle berufstätig wurden, berichtete Krebs. Dennoch sei vieles angeboten worden. Dazu gehörte auch das Turnen der Seniorinnen am Montagvormittag im Gemeindezentrum. „In den Pandemie-Jahren konnten wir leider keine Aktionen durchführen“, bedauerte Krebs. Das Seniorinnenturnen sei aber in diesem Jahr wieder aufgenommen worden. Daran nehmen zehn bis 15 Frauen ab 70 Jahre teil. Geleitet wird es von Brigitte Kaphengst. „Das Turnen bleibt auch zukünftig erhalten“, betonte die Vorsitzende. „Es wurde organisatorisch von der DLRG-Gruppe Boxtal übernommen.“

Den Mitgliederhöchststand habe man mit 85 Frauen um das Jahr 2010 erreicht. Bedingt durch Sterbefälle und den Wegfall von Aktivitäten aufgrund der Pandemie habe man in den vergangenen Jahren viele Mitglieder verloren, bedauerte Krebs.

Die Boxtalerinnen unterstützten regelmäßig Hilfsprojekte weltweit und Einrichtungen in der Ortschaft mit Geldspenden. So finanzierten sie unter anderem die Polsterung der Kirchenbänke und unterstützten die Renovierung der Lourdeskapelle. Auch der Boxtaler Kindergarten wurde mehrfach bedacht. Zuwendungen erhielten ebenso die Aktion „Schwarzes Baby“ von Dr. Gnad, die Behindertenwerkstätten Gerlachsheim sowie der Caritasverband für Hilfsprojekte in Polen, Kambodscha und vielen anderen Ländern. Jedes Jahr spendete man zudem für die Kinderhilfe Bethlehem.

Nach der Auflösung der Frauengemeinschaft soll deren noch vorhandenes Geld sozialen Zwecken zugutekommen. „Wir haben Weidehütten für den Kindergarten Boxtal gekauft und zwei neue Sitzbänke auf dem Friedhof aufgestellt“, so die Vorsitzende. Zudem habe man die Kinderhilfe Bethlehem, die Tafel Wertheim, die Flutopfer im Ahrtal und das DLRG Boxtal mit Zuwendungen bedacht.