Blutspender geehrt

Freudenberg. Die Ehrung mehrmaliger Blutspender war Teil der jüngsten Sitzung des Freudenberger Gemeinderats. Bürgermeister Roger Henning listete die zu Ehrenden aus dem Ehrungszeitraum vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 auf. In der „Ehrungsstufe 010“ waren dies Qusay Always, Lisa Grady, Elke Hasenfuß, Lars Kaller, Judith Karch, Sascha Müssig, Martina Schuhmann und Turkan Yilmaz; in der „Ehrungsstufe 075“ Wolfgang Müssig – und in der „Ehrungsstufe 100“ Klaus Weimer.

Sie erhielten eine Urkunde und die jeweilige Nadel sowie ein „stärkendes Getränk“. hpw