Beifahrer schwer verletzt Pkw stürzt in Bachlauf

Wenschdorf. Der Pkw eines 25-jährigen kam am späten Montagabend auf der Staatsstraße 2309 von Miltenberg in Fahrtrichtung Wenschdorf in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts Straße ab. Der Wagen des Bürgstädters stürzte zunächst etwa vier Meter tief in einen Bachlauf und kollidierte nach etwa 20 Metern mit einem Baum.

Während sich der Fahrzeugführer selbst aus dem Pkw befreien konnte, wurde der 26-jährige Beifahrer aus Miltenberg im Fahrzeug eingeklemmt, und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Hierzu musste das Dach des Pkw abgenommen werden.

Er wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde eine Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße war für drei Stunden gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Miltenberg, Bürgstadt und Großheubach im Einsatz. pol