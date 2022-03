„Befinden uns auf der Zielgeraden“

Freudenberg. Noch keine endgültige Entscheidung gibt es, was das Gelände des früheren Rauch-Werks 1 in Freudenberg angeht. Wie berichtet, soll das Gebäude weichen und einem Wohnquartier samt Infrastruktur Platz zu machen.

Wie Rauch-Chef Michael Stiehl erläutert, befinde man sich in der „Endphase“ der Verhandlungen mit potenziellen Investoren. Es gebe noch Detailfragen zu klären. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Stiehl. Im Grunde sei man sich schon einig, „aber der Teufel steckt im Detail.“ Ziel sei es, mit dem Quartier den Standort Freudenberg attraktiver machen und Wohnraum zu schaffen. So habe das Unternehmen mitunter Mühe, neues Personal zu bekommen, weil es in Freudenberg zu wenig Mietwohnungen gebe.

