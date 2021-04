Freudenberg. Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat Freudenberg die Eröffnung des Badesees unter Einhaltung der Corona-Vorgaben und die durch die Pandemie entstehenden überplanmäßigen Mehrausgaben. Zudem wurde die neue Gebührensatzung für den See beschlossen. Eine Gegenstimme deshalb, weil es keine Saisonkarten geben wird. Markus Tremmel, Fachbereichsleiter der Stadt, begründete dies mit zu hohem Aufwand.

Der Badebetrieb soll am 13. Mai starten. Ob dies gelingt, ist aber vollkommen offen, da es noch keine Landesverordnungen gibt. Tremmel bezifferte die pandemiebedingten Mehrkosten in der Saison 2020 auf 34 050 Euro. Für die aktuelle Saison sei mit ähnlichen Kosten zu rechnen. Da die Öffnung aber fünf Wochen früher geplant ist als 2020, trifft man Maßnahmen zur Kostensenkung: Der Sicherheitsdienst wird im Juli und August für den täglichen Abruf gebucht, in der restlichen Zeit für die Wochenenden. Im Juli und August wird man zwei WC Container aufstellen, sonst nur einen. Tickets werden online und über das Bürgerbüro oder das Tourismusbüro erhältlich sein. Es wird keinen Ticketverkauf an der Seekasse geben, die Tickets können vor Ort über WLAN gebucht werden.

Bürgermeister Roger Henning gab einen Sachstandsbericht Corona. Habe die deutsche Bürokratie am Anfang der Pandemie noch zu einer gelingenden Bekämpfung beigetragen, behindere sie aktuell. Als Beispiel nannte er, dass sich Freudenberger Bürger nicht im nahen Impfzentrum Miltenberg impfen lassen können. Die Räte übten erneut Kritik am Impfzentrum Bad Mergentheim, auch wegen fehlender Barrierefreiheit sowie fehlendem Regenschutz.

Henning dankte dem Verwaltungs- und dem Krisenstab der Kommune sowie der Feuerwehr, die das Testzentrum organisiert, und dem Familien-, Senioren- und Integrationsbüro (FSI), das Bürgern bei der Buchung eines Impftermins hilft. Bisher habe das FSI 56 Termine vermittelt. Im Testzentrum wurden bisher rund 1000 Abstriche durchgeführt. Henning berichtete, dass Bürger die Verwaltung bei einer Inzidenz über 50 nur mit Termin aufsuchen können. Wann immer möglich arbeiten die Verwaltungsmitarbeiter im Homeoffice, dazu wurden Laptops angeschafft. Henning bezifferten das coronabedingte Gesamtdefizit auf bislang rund 340 000 Euro.

Energiekonzept geplant

Freudenberg will sich in Sachen Energieeffizienz vorbereiten. So vergab der Gemeinderat bei vier Enthaltungen einen Auftrag an die MVV Regioplan Mannheim für die Erstellung eines Energiekonzepts für das Quartier „Neue Stadtmitte/Werk 1“. Das Auftragsvolumen liegt bei 56 406 Euro. Die Konzepterstellung wird im Rahmen des KfW Förderprogramms „Energetische Stadtsanierung“ mit 75 Prozent der Sach- und Personalkosten bezuschusst. Damit verbleiben für die Stadt 14 101 Euro. Die Konzepterstellung erfolgt nur, wenn die Förderung auch genehmigt wird.

Bürgermeister Roger Henning verwies auf die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Energieeinsparung für die Stadt. Wie der Vertreter des Planungsbüros verdeutlichte, bestehe das geförderte Verfahren aus mehreren Schritten. Bei einer Basisanalyse wird der Bedarf festgestellt, dann werden verschiedene Versorgungsvarianten geprüft, um dem Gemeinderat Handlungsempfehlungen geben zu können. Bei der Konzepterstellung werden vorliegende Unterlagen sowie die Nutzer der Gebäude einbezogen. Es sollen Möglichkeiten für eine gemeinsame Wärmeversorgung aufgezeigt werden, in Form eines Wärmenetzes, an dem sich auch private Hausbesitzer anschließend könnten. Als mögliche Wärmequelle wurde unter anderem Mainwasser genannt. Es sind auch Varianten für einzelne Bereiche des Quartiers möglich, erklärte der Firmenvertreter auf Nachfrage. bdg

