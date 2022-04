Freudenberg. In der Amtshausgalerie der Stadt Freudenberg sind bis Sonntag, 24. April, die Arbeiten (Acrylmalerei) der gelernten Physiotherapeutin Christine Weber-Nolte zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung „Primavera“ sonntags von 14 bis 17 Uhr. Am Ostersonntag, 17. April, ist die Amtshausgalerie geschlossen.

Seit 2021 studiert Weber-Nolte an der Freien Kunsthochschule Wiesbaden Malerei. In ersten Ausstellungen in Klingenberg am Main präsentierte die Künstlern bereits ihre großformatigen, expressiven, farbintensiven Bilder. Heute steht sie unter Vertrag bei einer renommierten argentinischen Galerie mit Niederlassungen in Madrid und Berlin, in der ihre Arbeiten bereits in drei Gruppenausstellungen zu sehen waren. Ihr Stil ist geprägt von ausdrucksstarken und farbenfrohen Figuren und in kraftvoller Abstraktion.

Am Sonntag, 24. April, steht die Künstlerin den Besuchern der Galerie für Künstlergespräche zur Verfügung. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen des Main-Tauber-Kreises und des Landes Baden-Württemberg. pm

