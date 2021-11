Mitarbeiter des Freudenbeger Möbelherstellers Rauch beteiligten sich an einer Aufforstaktion.

Freudenberg. Ein großes Team aus freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Rauch in Freudenberg hat Ende Oktober 3200 Setzlinge gepflanzt. In Kooperation mit dem Bergwaldprojekt e.V. wurde die Aktion zur Aufforstung des Spessarts ein voller Erfolg.

„Holz ist unser wichtigster Rohstoff,“ sagte Michael Stiehl, geschäftsführender Gesellschafter von Rauch, vergangene Woche in Rothenfels vor Ort. „Bei der Herstellung der Holzwerkstoffe für unsere Möbel setzen wir ausschließlich auf unbelastete, frische Schwach- und Bruchhölzer aus heimischen nachhaltigen Forstbetrieben.“ Die Wälder aus denen das Holz kommt, liegen im Umkreis von 200 Kilometer um den bayrischen Firmensitz Markt Bibart.

„In den vergangenen Jahren wurden unsere heimischen Wälder, auch in unserer Region, durch äußere Einflüsse stark geschwächt. Genau deshalb liegt uns die Gesundheit der Wälder hier vor Ort und deren nachhaltiges Bestehen so am Herzen.“

Auf diese Worte folgten Taten. Gemeinsam pflanzte die Truppe aus Freudenberg und Markt Bibart´3200 junge Hain-Buchen, Esskastanien und Trauben-Eichen. Tatkräftige Anleitung bekamen sie vom Team des Bergwaldprojektes e.V. aus Würzburg – einem gemeinnützigen Verein, der solch engagierte Unternehmenseinsätze (Corporate Volunteering) fachkundig organisiert und begleitet. Der Verein wird in naher Zukunft weitere 1800 Setzlinge im Namen der Freudenberger Firma pflanzen.

Durch die Einbringung von insgesamt 5000 Bäumen wird der Humus im Pflanzbereich stark verbessert, so dass die Wasserspeicherung aus dem derzeit reinen Nadelholzbestand in fünf bis zehn Jahren von aktuell circa 40 Liter auf etwa 100 bis 150 Liter Trinkwasser pro Quadratmeter und Jahr ansteigt.

Verkehrsinsel bepflanzt

Auch in Freudenberg wurde gepflanzt: Die Geschäftsführer der Rauch-Gruppe Michael Stiehl, Jochen Arndt, Andreas Gerecke und Dirk Streiber griffen am vergangenen Mittwoch selbst zum Spaten.

Sie setzten vier junge Bäume in der unternehmensnahen Verkehrsinsel, die für Besucherinnen und Besucher gut sichtbar sind, sobald man auf das Unternehmen zufährt. Diese jungen Bäume sollen als ein Symbol für die Verbundenheit der Firma mit dem heimischen Wald gesehen werden.

Mit solchen gezielten Maßnahmen will Rauch die Anpassung der Wälder an den Klimawandel aktiv unterstützen. Dies ist eines von vielen einzelnen Projekten, die das Unternehmen konsequent vorantreibt, um noch nachhaltiger zu werden. Nachhaltigkeit ist fest in der Philosophie der Firma verankert und auf oberster Management-Ebene angesiedelt.

Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, achtet das Unternehmen beim gesamten Kreislauf auf eine ökologische Verfahrensweise – vom Rohstoff Holz über die Herstellung der Holzwerkstoffe, bis hin zur Möbelproduktion und der Auslieferung. „Ein zukunftsfähiger Ansatz, der zeigt, dass Rauch Tradition und Moderne nachhaltig vereint“, heißt es in dem Schreiben.

grund zum Feiern gibt es in Kürze auch, denn Unternehmen besteht seit 125 Jahren.