Auf Peter Haamann folgt Sonja Büttner-Roth

18 lange Jahre standen Peter Haamann und Harald Fuchs als unschlagbares Team an der Spitze der DLRG Freudenberg. Nun legten sie ihre Ämter in jüngere Hände.

Freudenberg. Seine letzte Jahreshauptversammlung in der Funktion als Vorsitzender der DLRG Freudenberg eröffnete dieser Tage Peter Haamann im Beisein zahlreicher Mitglieder und Gäste in der Turnhalle in Freudenberg.

Auf ein eher ruhiges Jahr blickte Schriftführerin Carmen Wienand zurück. Erste „sichtbare“ Aktivitäten begannen erst im Juni mit dem Sanitätsdienst bei den Burgfestspielen, gefolgt von der Schwimmausbildung im Badesee. Im August wurde mit 25 Kindern und elf Betreuern ins Zeltlager nach Merkendorf gefahren. Und wenig später das neue, gebrauchte Bootsgruppenfahrzeug im Zuge des Festes „40 Jahre Seepark“ gesegnet. Die Jahreshauptversammlung 2021 fand am 3. September statt. Wachabschluss wurde am 18. September gefeiert, die Aktivitäten des Jahres endeten mit der Herbstwanderung nach Boxtal.

Christina Wolz, technische Leiterin Rettungsschwimmen, dankte allen Schwimmbetreuern. Nach dem erneuten Lockdown und der Schließung des Hallenbades in Miltenberg wurde nach intensiver Vorbereitung die Sommerschwimmausbildung im Badesee ins Leben gerufen. Die geplanten Kurse der Kinder- und Rettungsschwimmausbildung wurden fortgesetzt und somit ein Ausbildungsstau reduziert. Unter den Schwimmbetreuern schlossen Michaela und Patrick Pölleth ihren Kurs zum Ausbilder Schwimmen und Markus Kempf den Ausbildungsassistenten Schwimmen erfolgreich ab. Mit 43 Wachgängen und der Unterstützung der OG Bad Mergentheim, Königheim und Osterburken wurden 549 Wachstunden am Badesee geleistet. Hierbei musste elf Mal Erste Hilfe geleistet und zwei Mal der Rettungsdienst gerufen werden.

Auch der Bericht des TL-Einsatzes von Andreas Fenz war geprägt von Corona. Um die Einsatzfähigkeit sicherzustellen, erhielten alle Einsatztruppmitglieder im März und Mai priorisiert die Covid-19 Impfungen. Trotz aller Einschränkungen war es möglich, neun Übungsabende mit insgesamt 202,5 Stunden abzuhalten. Zwölf ET-Mitglieder erhielten eine Einweisung zur Durchführung von Covid-19 Tests. Dies war insbesondere für die Aufrechterhaltung der Badeseewache wichtig.

Weitere Aktivitäten einzelner Einsatztruppmitglieder waren Unterstützung des Sozialministeriums beim Transport von Kühlboxen für den Covid-19 Impfstoff, ein Tagesausflug der Taucher nach Rastatt, Unterstützung der Kat-S Übung „Petrus21“ des Neckar-Odenwald-Kreises mit zwei Tauchern, Sanitätsfortbildungen und der Umbau des Einsatzanhängers. Hauptverantwortlich für letzteres waren Florian Gehrig und Andreas Wolz. Zwei Alarmierungen des Einsatztrupps hatten sich bei Anfahrt von selbst geklärt. Lediglich bei einem Einsatz wurde ein herrenloses Boot auf dem Main, das sich losgerissen hatte, ans Ufer geschleppt und sicher vertäut. Bei den Burgfestspielen wurden 96 Stunden Sanitätsdienst an sechs Einsatztagen ohne Vorfälle geleistet, und an Heiligabend sicherten zwei Mitglieder den Gottesdienst am Kreisel ab. Seit Dezember besitzt die DLRG eine Drohne, ausgestattet mit einer Sicht- und einer Wärmebildkamera. Diese soll im Einsatzfall helfen, vermisste Personen am und im Wasser schneller zu finden und gefährliche und große Bereiche sicher und schnell zu erkunden. Aktuell befinden sich vier ET-Mitglieder in der Ausbildung zum Fernpilot im Bevölkerungsschutz.

Das Jugend-Einsatz-Team hielt acht Übungen ab. Die Basisausbildung Wasserrettungsdienst schlossen acht JET-Mitglieder ab.

Pandemiebedingt kreativ wurde die Jugend. Da die Bastelnachmittage nicht stattfinden konnten, wurde die Idee der „Basteltüte to-go“ geboren, die Anklang fand. Im Oktober fand das Kürbisschnitzen statt.

Ein gutes Plus in der Kasse bescheinigte Kassier Hans-Werner Höfling. Die Mitglieder blieben dem Verein treu, was ebenso zu den guten Einnahmen beitrug wie großzügige Spenden und die intensive Nutzung verschiedener Förderprogramme. Der Aufwand, den die Bürokratie dieser Programme kostet, hat sich für die Ortsgruppe ausgezahlt. Somit wurden die Rücklagen für verschiedene Bereiche ausgebaut. Die Kasse wurde von Bodo Kapp und Norbert Oppelt geprüft und für tadellos befunden.

Nach der Entlastung des Vorstands dankte Peter Haamann den Vorstandsmitgliedern, die nicht zur Wiederwahl standen. Dies sind Ute Reiner, Hansjürgen Heinrich, Manuel Walla und Stefan Zöller. Auch Peter Haamann und Harald Fuchs stehen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung.

Sichtlich gerührt blickte Haamann zurück auf seine Zeit mit Harald Fuchs, in der eine gute Freundschaft entstanden ist. Er sei stolz, der Vorsitzende eines so tollen Vereins gewesen zu sein. Dem neuen Vorstand wünschte er alles Gute.

Wahlen

Anschließend folgten die Wahlen. Neue Vorsitzende wurde Sonja Büttner-Roth. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Andreas Wolz gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Carmen Wienand als Schriftführerin, Hans-Werner Höfling als Kassenwart, Christina Wolz als TL-Rettungsschwimmen, Armin Wienand als TL-Schwimmen, Andreas Fenz als TL-Einsatz, Florian Gehrig als TL Fahrzeuge, Janine Fenz als TL Tauchen und Michaela Pölleth als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Neu im Vorstand sind Markus Kempf als TL Material und Boot, sowie Carolin Dölger und Katharina Reinhart als Beisitzer. Als Kassenprüfer wurden Norbert Oppelt und Gerd Reiner gewählt.

Um den Vorstand zu unterstützen, haben sich mehrere Fachreferenten für besondere Aufgaben zur Verfügung gestellt: Jan Roth für Information und Kommunikation, Stefan Zöller für SAN- und Strömungsrettermaterial, Harald Fuchs für Versicherungen, Jan Giegerich und Peter Haamann für Material. Kein Fachreferent im eigentlichen Sinn ist Martin Müssig als Fahnenträger, doch er erfüllt seit vielen Jahren eine wichtige Aufgabe.

Bereits am Nachmittag fanden die Wahlen des Jugendvorstands statt, die von der Mitgliederversammlung bestätigt wurden. Laura Achstetter ist weiterhin Jugendleiterin, Natascha Fuchs ist Schriftführerin, Jan Giegerich ist Kassenwart, die Öffentlichkeitsarbeit teilen sich Tatjana Fuchs und Hanna Kern und Beisitzer wurden Nina Hoff, Jan Roth, Anne und Lisa Höfling, Tatjana Kaller, Lara Roth, Fiona Tschritter und Jonas Rauh.

Es folgten Ehrungen langjähriger Mitglieder (siehe weiteren Bericht).

Im Grußwort zeigte sich Bürgermeister Roger Henning in dieser schwierigen Zeit froh um die große Hilfsbereitschaft der DLRG und der anderen Hilfsorganisationen in Freudenberg. Dies sei keine Selbstverständlichkeit in der pandemischen Lage. Er hob besonders die Wache am Badesee und die Schwimmausbildung hervor. Trotz erheblichen Mehraufwandes wurde jede Chance genutzt, um die Schwimmausbildung zu ermöglichen.

Bezirksleiter Uwe Spielvogel berichtete von einem turbulenten Jahr auf Bezirksebene. Trotzdem wurde die DLRG-Arbeit in Schwung gebracht. Dies sei auch dank Andreas Wolz als Leiter Einsatz für den Main-Tauber-Kreis und Hans-Werner Höfling als Referent für den DLRG-Manager gut gelungen, da sie sich engagiert in der Aus- und Weiterbildung zeigen. Die Ortsgruppe könne mit Stolz auf das letzte Jahr zurückblicken. Es sei sehr viel gemacht und jede Möglichkeit ausgeschöpft worden: sei es beim Zeltlager oder der Schwimmausbildung. Der Lohn dafür zeige sich in den steigenden Mitgliederzahlen. Der neue Hauptkommandant der Feuerwehr Freudenberg, Tim Mögel, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Dies sei nicht selbstverständlich, doch in Freudenberg könne man sich auf einander verlassen.

Beim letzten Tagesordnungspunkt verwies Sonja Büttner-Roth auf die anstehenden Termine und schloss die Sitzung.