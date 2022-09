Auch Matthias Gallas kandidiert in Freudenberg

Freudenberg. Für die Bürgermeisterwahl in Freudenberg am 2. Oktober gibt es nun drei Kandidaten. Wie die Stadtverwaltung den FN auf Anfrage mitteilte, hat neben Amtsinhaber Roger Henning und dem umstrittenen Dauerbewerber Samuel Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim auch Matthias Gallas seine Unterlagen abgegeben. Die Papiere aller drei Bewerber waren, so hat eine abschließende Prüfung des Wahlausschusses ergeben, in der Form korrekt und sind fristgerecht eingereicht worden. Die Bewerbungsfrist endete am Montagabend.

Der 59-jährige Matthias Gallas ist in Freudenberg kein Unbekannter. Er arbeitete bis März 2021 als Fachbereichsleiter Bau- und Ordnungswesen bei der Stadtverwaltung in Freudenberg mit Bürgermeister Henning zusammen.

Der Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am 12. September, wann etwaige Vorstellungsveranstaltungen zur Wahl stattfinden. Dem Vernehmen nach sind zwei Termine anvisiert: einer in der Stadt, ein anderer auf einer Ortschaft.